У росії швидка відмовилася везти травмованого хокеїста до лікарні

Тренер був шокований відношенням лікарів

У чемпіонат молодіжної хокейної ліги (МХЛ) стався дивний інцидент. Швидка допомога відмовилася везти травмованого хокеїста до лікарні, пославшись на те, що час оплати закінчився.

Про це розповів старший тренер клубу "Толпар" Володимир Потапов, повідомляє офіційний сайт команди. Він відзначив, що після програної гри із "Сибірськими Снайперами" (5:6 Б) у Новосибірську швидка допомога відмовилася відвозити його травмованого підопічного до лікарні.

"Я б хотів звернути увагу на ситуацію, що трапилася! Наш захисник Дмитро Табатадзе отримав травму, але його стан поки невідомий, тому що швидка допомога господарів відмовилася везти нашого гравця в лікарню на діагностику, пославшись на те, що час оплати закінчився.

З таким ставленням стикаємося вперше. Потрібно, щоб ліга звернула на це увагу! Наразі гравець перебуває під наглядом доктора "Толпара", викликані міські медики, чекаємо на результати", — заявив Потапов.

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