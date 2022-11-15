Російський хокеїст хоче залишити США, адже йому не вистачає злості та образ

Дивне зізнання видав російський спортсмен

Поки НХЛ не хоче мати справ з рф, російський нападник ХК "Колорадо" Михайло Мальцев хоче залишити США і повернутися на батьківщину, адже в Штатах йому не грублять і не хамлять на кожному кроці.

Відповідна заява хокеїста доступна на сайті sport24.ru. Михайло зазначив, що йому нудно у повсякденному житті у США, адже йому не грублять касири, а люди всі добрі та посміхаються.

"Сумую за близькими друзями та родиною? Так, за ними. Не вистачає навіть банально в нашу "Пятьорочку" зайти й з касиркою поспілкуватися. В Америці всі люди добрі й посміхаються. Іноді не вистачає злості, образ. До життя в США треба звикнути.

Не можу сказати, що прийняв американський менталітет. Я просто звик. У перший рік в Америці мені було дуже важко, зараз стало набагато краще, вже не так сильно сумую за росією. Але навряд чи після закінчення кар’єри залишуся тут жити”, – розповів хокеїст.

Коментар хокеїста викликав подив у мережі:

Раніше повідомлялося, що у росії швидка відмовилася везти травмованого хокеїста до лікарні після гри.

Нагадаємо, російський хокей красиво послали на міжнародному рівні.