Ніхто не хоче грати з росією: НХЛ перенесла топовий турнір

Кубок світу з хокею відбудеться не раніше 2025 року

Національна хокейна ліга повідомила, що плани щодо організації Кубка світу перенесені на лютий 2025 року. Це один із найпрестижніших хокейних турнірів планети. Він мав пройти якраз між двома зимовими Олімпіадами.

"Протягом останнього року НХЛ та профспілка хокеїстів ліги працювали над планами проведення наступного Кубка світу в лютому 2024 року — головного міжнародного хокейного турніру найкращих проти найкращих.

На жаль, за нинішніх умов неможливо провести Кубок світу в той час. Ми продовжимо планування наступного Кубка світу — сподіваємось, на лютий 2025 року”, — повідомляється у прес-релізі НХЛ.

І хоча організатори прямо не говорять про причини перенесення турніру, але в кулуарах думка одна — небажання деяких країн грати зі збірною росії.

Кубок світу проводиться під егідою Національної хокейної ліги. Тобто на ньому виступають усі найсильніші хокеїсти. Наприклад, на чемпіонати світу та Олімпійські ігри гравці НХЛ їдуть дуже рідко.

Минулого разу Кубок світу проводився у 2016 році в Торонто. Перемогу здобула збірна Канади.

Нагадаємо, що російські та українські хокеїсти жорстко побилися у Туреччині.