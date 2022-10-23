В Омську вшанували пам’ять воротаря збірної України: там він легенда

Олександр В’юхін загинув в авіакатастрофі

Під час матчу Континентальної хокейної ліги в Омську згадали колишнього воротаря збірної України Олександра В’юхіна. Раніше російські та українські хокеїсти жорстко побилися у Туреччині.

Перед матчем "Авангард" — "Сєвєрсталь" під склепіння арени підняли прапор із прізвищем та номером В’юхіна.

В’юхін виступав за "Авангард" з 1994 по 2003 рік. У складі омського клубу голкіпер став срібним призером чемпіонату Росії у 2001 році, бронзовим призером Континентального Кубка у 1999 році, бронзовим призером чемпіонату МХЛ у 1996 році.

Свою професійну кар’єру Олександр В’юхін розпочинав у Харкові, де грав за "Динамо". Потім виступав за київський "Сокіл", брав участь зі збірною України у трьох чемпіонатах світу з хокею.

Збірна України на ЧС-1999. В’юхін крайній праворуч

Голкіпер трагічно загинув в авіакатастрофі 7 вересня 2011 року, коли команда "Локомотив" у повному складі розбилася на зльоті у ярославському аеропорту.

Раніше в росії накинулися на чеського хокеїста через Україну.