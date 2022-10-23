В Омске почтили память вратаря сборной Украины: там он легенда

Александр Вьюхин погиб в авиакатастрофе

Во время матча Континентальной хоккейной лиги в Омске вспомнили бывшего вратаря сборной Украины Александра Вьюхина. Ранее российские и украинские хоккеисты жестко подрались в Турции.

Перед матчем "Авангард" — "Северсталь" под своды арены подняли стяг с фамилией и номером Вьюхина.

Вьюхин выступал за "Авангард" с 1994 по 2003 год. В составе омского клуба голкипер стал серебряным призером чемпионата россии в 2001 году, бронзовым призером Континентального Кубка в 1999 году, бронзовым призером чемпионата МХЛ в 1996 году.

Свою профессиональную карьеру Александр Вьюхин начинал в Харькове, где играл за "Динамо". Потом выступал за киевский "Сокол", участвовал со сборной Украины в трех чемпионатах мира по хоккею.

Сборная Украины на ЧМ-1999. Вьюхин крайний справа

Голкипер трагически погиб в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года, когда команда "Локомотив" в полном составе разбилась на взлете в ярославском аэропорту.

Ранее в россии набросились на чешского хоккеиста из-за Украины.