В Омске почтили память вратаря сборной Украины: там он легенда
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Александр Вьюхин погиб в авиакатастрофе
Во время матча Континентальной хоккейной лиги в Омске вспомнили бывшего вратаря сборной Украины Александра Вьюхина. Ранее российские и украинские хоккеисты жестко подрались в Турции.
Перед матчем "Авангард" — "Северсталь" под своды арены подняли стяг с фамилией и номером Вьюхина.
Вьюхин выступал за "Авангард" с 1994 по 2003 год. В составе омского клуба голкипер стал серебряным призером чемпионата россии в 2001 году, бронзовым призером Континентального Кубка в 1999 году, бронзовым призером чемпионата МХЛ в 1996 году.
Свою профессиональную карьеру Александр Вьюхин начинал в Харькове, где играл за "Динамо". Потом выступал за киевский "Сокол", участвовал со сборной Украины в трех чемпионатах мира по хоккею.
Голкипер трагически погиб в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года, когда команда "Локомотив" в полном составе разбилась на взлете в ярославском аэропорту.
Ранее в россии набросились на чешского хоккеиста из-за Украины.