Никто не хочет играть с россией: НХЛ перенесла топовый турнир

Кубок мира по хоккею состоится не раньше 2025 года

Национальная хоккейная лига сообщила, что планы по организации Кубка мира перенесены на февраль 2025 года. Это один из самых престижных хоккейных турниров планеты. Он должен был пройти как раз между двумя зимними Олимпиадами.

"В течение последнего года НХЛ и профсоюз хоккеистов лиги работали над планами проведения следующего Кубка мира в феврале 2024 года — главного международного хоккейного турнира лучших против лучших.

К сожалению, в нынешних условиях невозможно провести Кубок мира в то время. Мы продолжим планирование следующего Кубка мира — надеемся, на февраль 2025 года", — сообщается в пресс-релизе НХЛ.

И хотя организаторы прямо не говорят о причинах переноса турнира, но в кулуарах мнение одно — нежелание некоторых стран играть со сборной россии.

Кубок мира проводится под эгидой Национальной хоккейной лиги. То есть, на нем выступают все сильнейшие хоккеисты. Например, на чемпионаты мира и Олимпийские игры игроки НХЛ едут очень редко.

В прошлый раз Кубок мира проводился в 2016 году в Торонто. Победу одержала сборная Канады.

Напомним, что российские и украинские хоккеисты жестко подрались в Турции.