Новый массированный удар россии по Украине: куда прилетели ракеты (обновляется)

Россияне традиционно целят по энергетическим объектам, в городах массово исчезает свет

россия устроила новый массированный ракетный обстрел по всей Украине, в то время как лидеры стран G20 на Бали выступают с заявлениями об осуждении вторжения россии. Во вторник атаки были нацелены на Киев, Киевскую область, Львов, Полтаву, Николаев, Днепр, Житомир, Харьков, Чернигов, Одессу, Ровно. По последним данным Воздушных сил ВСУ, россияне выпустили около 100 ракет Х-101 и Х-555.

Воздушная тревога, объявленная во всех областях (за исключением аннексированного Крыма) не миновала, а жителей городов призывают оставаться в убежищах. Во многих областях работает ПВО.

Мы собираем и обновляем последнюю информацию о массированных атаках, пострадавших и убытках:

В Киевской обл. 10 домов повреждены из-за атаки, сообщил начальник ГУ Нацполиции области Андрей Небытов. Потерпевших среди гражданского населения нет.

Оператор мобильной связи "Киевстар" предупредил, что из-за ракетной атаки возможны перебои со связью.

"Укрэнерго" вводит экстренные отключения света по всей стране. Атака продолжается, поэтому пока нельзя назвать полные масштабы повреждений. Наиболее сложная ситуация в северных и центральных областях.

Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш сообщил, что на область совершена повторная атака, снова работает ПВО, ситуация крайне опасна. В городе не работают насосные станции "Тернопольводоканала", нет централизованной подачи воды.

В Винницкой области поражен объект критической инфраструктуры, сообщил руководитель ОВА Сергей Борзов.

Часть Одессы осталась без света, сообщает " Общественное ".

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о взрывах, часть города осталась без электроэнергии. Враг поразил объект критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Мобильные операторы Львова также ограничили работу части сервисов, чтобы сэкономить электроэнергию для звонков.

Губернатор Харьковской области Олег Синегубов опубликовал в Telegram короткое сообщение: "Оккупанты бьют по Харькову! Оставайтесь в укрытиях". Мэр города Харькова Игорь Терехов подтвердил поражение объекта критической инфраструктуры. Остановился наземный электротранспорт, метро. Энергетики и коммунальщики делают все, чтобы как можно быстрее нормализовать жизнедеятельность Харькова.

В Ровно мэр Третяк сообщил, что россияне нанесли удар по объекту критической инфраструктуры, некоторые части города без электроэнергии.

Глава Хмельницкой ОВА сообщил о двух прилетах по Хмельницкой ТГ, а в части города Хмельницкого отсутствует электроснабжение.

Часть Житомира обесточена в результате вражеских атак. Две ракеты попали в критическую инфраструктуру.

Губернатор Сумской обл. Дмитрий Живицкий написал в Telegram, что в регионе введены аварийные отключения электроэнергии в результате вражеских атак в Сумах и области.

В Кривом Роге раздавались повторные взрывы – россияне нанесли несколько ракетных ударов.

Глава Волынской ОВА сообщил о взрывах на Ковельщине, подтвержден прилет по объекту энергетической инфраструктуры, частично нет света.

Мэр Ровно сообщил об ударе по объекту критической инфраструктуры, есть перебои со светом.

В Полтавской обл. совершен удар по инфраструктуре, есть прилет в Кременчугском районе, сообщил председатель ОВА Дмитрий Лунин. В Полтавской области внедрены аварийные отключения электроэнергии на все 10 очередей.

В Полтавской обл. совершен удар по инфраструктуре

Ивано-Франковская область — раздавались звуки взрывов, пишут о проблемах со светом и водой.

В Кировоградской обл. два прилета по энергетической инфраструктуре.

На обстрелы уже отреагировала посол США в Украине Бриджит Бринк. Она назвала серию обстрелов россии "очередным витком жестоких атак". Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс написала в Twitter:

"Как ночь сменяет день, россия продолжает унизительный уход из Херсона ракетными ударами по энергетической инфраструктуре в Киеве и других местах. Британцы пережидают это вместе с украинцами ".

Как сообщал "Телеграф", 11 ноября, в Херсон, находившийся под оккупацией российских захватчиков с марта 2022 года, зашли наши украинские военные.