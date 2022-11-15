По Киеву нанесен ракетный удар, есть прилеты: все подробности (ОБНОВЛЕНО)

Обломки ракеты упали на жилые дома

Днем 15 ноября российские оккупанты запустили ракеты по украинской столице. Официальные источники передают о двух взрывах. Информация о жертвах и пострадавших устанавливается. Жителей Киева и Киевской области просят находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Мэр Киева Виталия Кличко в своем официальном Telegram-канале сообщил, что в одном из районов города, по предварительной информации, во время ракетной атаки было два "прилета" по жилым домам. Также еще несколько ракет были сбиты ПВО.

Фото, сделанное в Киеве после взрыва

В то же время в Telegram-канале советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко сообщается, что ПВО сбило над столицей ракету, которая была нацелена на один из объектов критической инфраструктуры. По его словам, обломки ракеты упали на жилые дома.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале опубликовал видео с места происшествия.

Отметим, что российские оккупанты совершают массированный ракетный обстрел Украины. Взрывы прогремели уже в нескольких городах.

Виталий Кличко в 16:04 сообщил о еще одном попадании в жилой многоквартирный дом в Печерском районе Киева.

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