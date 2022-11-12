Укр

Украину ждет новая ракетная атака? Военные назвали дату

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Россияне пока накапливают запас ракет, чтобы вновь бить по инфраструктуре Новость обновлена 12 ноября 2022, 12:13
Россияне пока накапливают запас ракет, чтобы вновь бить по инфраструктуре

Последствия могут быть весьма печальными и непредсказуемыми

Эйфория из-за освобождения Херсона от российских оккупантов немного вскружила украинцам голову. Однако военнослужащие не позволяют себе расслабиться и предупреждают о новых вероятных провокациях со стороны рф. Так, захватчики способны осуществить очередной массированный ракетный удар по мирным городам Украины в ближайшие дни. Вполне вероятно, что это совпадет с датами проведения саммита "Большой двадцатки" в Индонезии.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает "Телеграф". Отметим, что заседание G20 запланировано на 15 и 16 ноября.

Как подчеркивает военнослужащий, на данный момент у россии не такого огромного запаса снарядов, как был использован, к примеру, во время атаки 10 октября. Именно поэтому врагу необходима небольшая "передышка", чтобы получить дополнительное вооружение и подготовить свою технику к очередному "залпу".

"Они копят свой запас, чтобы в определенный момент совершить удар", — подчеркнул Юрий Игнат.

Вполне вероятно, что удар в дни саммита "Большой двадцатки" могут стать еще одной "демонстрацией силы" со стороны российской федерации.

Напомним, к слову, что российский диктатор владимир путин от поездки в Индонезию отказался. Вместо него делегацию россии возглавит министр иностранных дел сергей лавров.

Между тем не будет присутствовать на мероприятии и украинский лидер Владимир Зеленский. Однако он, вполне вероятно, выступит перед политическим собранием в режиме онлайн.

Теги:
#G20 #Ракета #Атака #Ракетный удар #Большая двадцатка