Укр

путин отказался ехать на саммит "Большой двадцатки", но есть нюанс

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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путин решил усугубить собственную изоляцию от мира Новость обновлена 10 ноября 2022, 09:25
путин решил усугубить собственную изоляцию от мира. Фото file.liga.net

Очевидно, российский политик решил обезопасить себя от контактов с бывшими западными партнерами

Российский диктатор владимир путин не будет лично присутствовать на заседаниях саммита стран "Большой двадцатки", что запланирован на этот месяц в Индонезии. Таким образом подтверждается инсайдерская информация о нежелании главы Кремля покидать пределы страны ради участия в данном дипломатическом мероприятии, что появлялась ранее.

Об этом сообщило пропагандистское агентство "РИА Новости", ссылаясь на данные пресс-секретаря путина дмитрия пескова. При этом отмечается, что делегация российской федерации все же будет присутствовать на саммите. Возглавить ее планирует руководитель министерства иностранных дел рф сергей лавров.

Количество и вероятный состав группы представителей страны-агрессора на встрече с другими мировыми лидерами пока не раскрывается.

Стоит добавить, что всецелой изоляции путина может и не состояться. РосСМИ, ссылаясь на данные посольства рф в Индонезии, пишут, что сейчас прорабатывается вопрос насчет вероятного подключения российского президента к работе саммита G20 в онлайн-формате.

Напомним, что дипломатическое мероприятие для мировых политиков запланировано на 15-16 ноября. Свое приглашение на саммит получил и украинский лидер Владимир Зеленский, однако его участие не подтверждено окончательно. Вероятней всего, он откажется покидать страну во время войны и примет участие по конференц-связи.

Теги:
#Саммит #G20 #Россия #Владимир Путин #Большая двадцатка