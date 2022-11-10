Саммит G20: в Индонезии рассказали, приедут ли Зеленский и путин на Бали

В Индонезии призвали уважать решения обоих лидеров

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет на саммит лидеров G20, который будет проходить на Бали (Индонезия) 15-16 ноября. Об этом заявил министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан. При этом, ранее на Банковой заявляли, что Зеленский примет участие в саммите, хотя и, вероятнее всего, он будет там присутствовать только в онлайн формате.

Как пишет издание Detik, министр Панджаитан рассказал, что Зеленский не приедет на саммит G20, потому как "будет занят внутренними делами Украины". Также политик подтвердил информацию, ранее появлявшуюся в СМИ, о том, о том, что владимир путин отказался от поездки.

"У них очень плотные графики, мы должны уважать их решение отсутствовать на саммите", — заявил Панджаитан.

Отметим, что по информации российских медиа, несмотря на отсутствие главы кремля, делегация рф все же будет присутствовать на саммите. При этом Западные журналисты вероятной причиной отсутствия кремлевского диктатора называли желание москвы уберечь путина от давления на высшем дипломатическом уровне из-за своего вторжения в Украину.

Напомним, ранее директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассказал "Телеграфу", почему онлайн-присутствия Зеленского на саммите G20 будет недостаточно.

Также мы сообщали о том, что Зеленский не хотел принимать участие в саммите G20 если туда приедет путин.