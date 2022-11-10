Саміт G20: в Індонезії розповіли, чи приїдуть Зеленський та путін на Балі

В Індонезії закликали поважати рішення обох лідерів

Президент України Володимир Зеленський не поїде на саміт лідерів G20, який проходитиме на Балі (Індонезія) 15-16 листопада. Про це заявив міністр-координатор з морських справ та інвестицій Індонезії Лухут Бінсар Панджаїтан. При цьому раніше на Банковій заявляли, що Зеленський візьме участь у саміті, хоча і, найімовірніше, він буде там присутній лише в онлайн форматі.

Як пише видання Detik, міністр Панджаїтан розповів, що Зеленський не приїде на саміт G20, тому що "буде зайнятий внутрішніми справами України". Також політик підтвердив інформацію, яка раніше з’являлася у ЗМІ, про те, що владимир путін відмовився від поїздки.

"У них дуже щільні графіки, ми повинні поважати їхнє рішення бути відсутнім на саміті", — заявив Панджаїтан.

Зазначимо, що за інформацією російських медіа, незважаючи на відсутність глави кремля, делегація Росії все ж таки буде присутня на саміті. При цьому Західні журналісти ймовірною причиною відсутності кремлівського диктатора називали бажання Москви вберегти путіна від тиску на найвищому дипломатичному рівні через вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала розповів "Телеграфу", чому онлайн-присутності Зеленського на саміті G20 буде недостатньо.

Також ми повідомляли про те, що Зеленський не хотів брати участь у саміті G20, якщо туди приїде путін.