путін відмовився їхати на саміт "Великої двадцятки", але є нюанс

Очевидно, російський політик вирішив убезпечити себе від контактів із колишніми західними партнерами.

Російський диктатор володимир путін не буде особисто бути присутнім на засіданнях саміту країн "Великої двадцятки", що запланований на цей місяць в Індонезії. Таким чином підтверджується інсайдерська інформація про небажання глави Кремля залишати межі країни задля участі в цьому дипломатичному заході, що з’являлося раніше.

Про це повідомило пропагандистське агентство "РИА Новости", посилаючись на дані прессекретаря путіна дмитра пєскова. При цьому наголошується, що делегація російської федерації все ж таки буде присутня на саміті. Очолити її планує керівник міністерства закордонних справ рф сергій лавров.

Кількість та ймовірний склад групи представників країни-агресора на зустрічі з іншими світовими лідерами поки що не розкривається.

Варто додати, що цілої ізоляції путіна може і не відбутися. РосЗМІ, посилаючись на дані посольства рф в Індонезії, пишуть, що наразі опрацьовується питання щодо можливого підключення російського президента до роботи саміту G20 в онлайн-форматі.

Нагадаємо, що дипломатичний захід для світових політиків заплановано на 15-16 листопада. Своє запрошення на саміт отримав і український лідер Володимир Зеленський, проте його участь остаточно не підтверджено. Найімовірніше, він відмовиться залишати країну під час війни і візьме участь по конференц-зв’язку.