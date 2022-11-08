Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала специально для "Телеграфа" объяснил, почему онлайн-присутствия на саммите недостаточно

Через неделю, 15-16 ноября, в Индонезии (на Бали) пройдет саммит "Большой двадцатки" (G20).

Но до сих пор нет ясности, примет ли в нем участие президент Украины Владимир Зеленский. Его пресс-секретарь Сергей Никифоров уверяет, что – примет. Но, скорее всего, в онлайн формате.

С точки зрения национальных интересов Украины – нам следует присутствовать на данном саммите. Не дистанционно, а физически. Важно, чтобы президент нашей страны лично отправился на Бали. Это возможность пообщаться с руководителями топ-государств очно, физически, а не по телефону или видеосвязи. Такие контакты – совсем другой уровень, иное восприятие. Так можно выстроить более крепкие отношения, добиться куда большего, нежели при онлайн общении. И, конечно, быть несколько дней в центре внимания мировых СМИ. Это крайне важно, в том числе, чтобы сбить месседжи о якобы усталости мира от Украины.

Учитывая всё это, мне непонятны заявления Зеленского и его окружения о том, что не намерен отправляться на саммит G20. Мол, такова его личная позиция!

Но послушайте! Украина была до Зеленского, будет и после. И это касается всех президентов. К сожалению, с 1991 года все руководители украинского государства продемонстрировали, что их личные интересы, мягко говоря, очень редко совпадали с национальными интересами Украины. Сдача ядерного оружия, разрешение на размещение Черноморского флота рф в Крыму, создание олигархического режима, отказ от евроинтеграции, ослабление ВСУ, неготовность к войне – перечислять можно долго. Увы, но слишком часто личные интересы руководства страны не совпадали с интересами собственно государства. И мы платим за это сейчас страшную цену.

Потому, подчеркиваю, будет огромной ошибкой, если Зеленский из-за чего-то личного не отправится на саммит "Большой двадцатки". Где будут говорить об основных вызовах, стоящих перед миром. В том числе о войне россии против Украины. Потому что она, так или иначе, влияет на остальные вызовы – климатические изменения, ситуацию с ковидом, энергетический и продовольственный кризисы и так далее.

И нам должно быть всё равно – поедет туда путин или нет. Более того, если путин поедет, присутствие на саммите президента Украины поставит его в еще более неудобное положение.