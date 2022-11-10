россия готовит массированный удар по Украине? О чем предупреждают ВСУ

Враг осознал, что единичными выпусками ракет ничего не добьется

российская федерация готовится к осуществлению очередного массированного ракетного удара по мирным украинским городам. В частности, враг приступил к накоплению боеприпасов для новой атаки энергетической инфраструктуры Украины.

Как в четверг, 10 ноября, во время эфира национального телемарафона единственных новостей сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, в последние дни российский враг усилил попытки атаковать Донетчину, за которую сейчас идут крайне жестокие бои с Вооруженными украинскими силами. Россияне привлекли большое количество авиационных подразделений, однако украинские истребители уверенно делают свое дело, выбивая оккупантов.

По словам представителя командования ПВО СВ Украины, оккупанты начали отдавать себе отчет, что единичные ракетные удары или обстрел беспилотниками ничего не дает, поэтому, вероятнее всего, они частично изменят тактику и нарастят запасы для более массированных ударов.

"А вот, собственно, когда массированные обстрелы, которых было у нас в октябре четыре – враг несколько месяцев накапливал свои средства", – объяснил он.

Игнат также добавил, что в настоящее время российские заводы, возобновляющие запасы ракет, вынужденно работают в три смены.

"Вероятно, они накапливают какой-то определенный запас для того, чтобы бить залпом. Это не исключается, потому что не оставил враг своих намерений разрушать нашу критическую инфраструктуру", — предположил спикер.

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинский президент Владимир Зеленский предупредил жителей Украины о вероятности усиленного обстрела ряда объектов критической инфраструктуры, отметив, что украинская сторона усиленно готовится к ответу.

Также напомним, как россия нанесла массированный ракетный удар по многим украинским городам. В результате обстрелов внутри октября были повреждены энергетическая инфраструктура и жилые дома.