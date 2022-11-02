Обстрелы критической инфраструктуры Украины: США выделили средства на ликвидацию последствий

США передадут Украине генераторы и другое оборудование

США помогут Украине пережить удары россиян по критической инфраструктуре, вследствие которых перебои с теплом ощущают до семи миллионов человек в 19 областях.

Как сообщает Укринформ, об этом заявил спикер государственного департамента США Нед Прайс во время брифинга. По его словам, всего на эти цели будет выделено 55 миллионов долларов из средств Агентства по международному развитию (USAID).

По его словам, поставки будут включать в себя 1600 генераторов, систем очищения воды и другого оборудования, которое необходимо для обогрева.

"За последние 36 часов россия выпустила около 100 ракет по объектам водо- и энергоснабжения в Украине. Со снижением температуры эти российские атаки, имеющие целью увеличение страданий простых людей, особенно отвратительны", — сказал он.

Также Прайс сообщил, что Госдеп передал $47,6 миллиона американской частной компании для оказания срочной гуманитарной помощи по разминированию в Украине.

Как сообщалось ранее, накануне россия запустила по территории Полтавской области около десятка беспилотников, часть из которых упала на гражданские объекты и вызвали масштабный пожар.