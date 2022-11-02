Обстріл критичної інфраструктури України: США виділили кошти на ліквідацію наслідків

США передадуть Україні генератори та інше обладнання

США допоможуть Україні пережити удари росіян по критичній інфраструктурі, внаслідок яких перебої з теплом відчувають до семи мільйонів людей у 19 областях.

Як повідомляє Укрінформ, про це заявив речник державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу. За його словами, всього на ці цілі буде виділено 55 мільйонів доларів із коштів Агентства з міжнародного розвитку (USAID).

За його словами, поставки включатимуть 1600 генераторів, систем очищення води та іншого обладнання, яке необхідне для обігріву.

"За останні 36 годин росія випустила близько 100 ракет по об’єктах водо- та енергопостачання в Україні. Зі зниженням температури ці російські атаки, які мають на меті збільшення страждань простих людей, особливо огидні", — сказав він.

Також Прайс повідомив, що Держдеп передав $47,6 мільйона американській приватній компанії для надання термінової гуманітарної допомоги з розмінування в Україні.

Як повідомлялося раніше, напередодні росія запустила територією Полтавської області близько десятка безпілотників, частина з яких впала на цивільні об’єкти та викликала масштабну пожежу.