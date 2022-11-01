Чому електрику відключають не за графіком?

Графіки відключення електроенергії не працюють через продовження атак, відсутність автоматизації та не прогнозованість споживання

Російськи терористи з 10 жовтня здійснюють систематичні масовані атаки по енергетичній інфраструктурі на всій території України. Так, 31 жовтня агресори змогли "дотягнутися" ракетами до електричних підстанцій біля деяких гідроелектростанцій (ГЕС).

З 10 жовтня українські споживачі постійно перебувають у ситуації, коли в будь-який момент може статись аварійне відключення електроенергії. Щоб запобігти непередбачуваним ситуаціями та допомогти плануванню оператори систем розподілу електроенергії (обленерго) приблизно через тиждень після початку ракетних ударів почали оприлюднювати графіки віялових відключень.

Втім, як відчули на собі майже всі споживачі, ці графіки не виконуються. Електроенергія вимикається рандомно – випадковим чином. При тому, частина споживачів потерпають від зникнення електрики частіше, ніж інші.

Телеграф розбирався, чому так відбувається.

Навіщо потрібні відключення

Суть електроенергетичної системи – виробництво і подача електроенергії в конкретний час мають дорівнювати обсягу споживання. Якщо обсягу електроенергії не вистачає, в системі зменшуються частота, яка має дорівнювати 50 Гц (герц) плюс-мінус 0,4 Гц.

Якщо частота падає менше 49,5 Гц, тобто – споживання перевищує виробництво, спрацьовує автоматичне частотне розвантаження (АЧР). Це процес відбувається без участі диспетчера системи. Тобто, без втручання людини.

АЧР означає відключення цілих вузлів енергосистеми від живлення відповідно чергам, в які заведені споживачі. Всього цих черг 10. В перших знаходяться комерційні споживачі, побутові споживачі (населення), в останніх – медичні заклади та небезпечні промислові підприємства (наприклад – хімічні).

Найгірше, що при спрацюванні АЧР псується обладнання. Тому диспетчер енергосистеми намагається не допустити застосування цієї процедури і застосовує Графік аварійних відключень (ГАВ) – дає команду знеструмити частину споживачів, зменшити навантаження на систему і тим самим не доводити до застосування АЧР.

Відключення споживача триває, поки система не збалансується: або впаде споживання, або буде достатньо ресурсу. В нашому випадку відключення відбуватимуться, поки енергетики ремонтуватимуть знищені об'єкти. Втім, проблеми створює продовження обстрілів російськими ракетами.

Чому відключення зараз і в 90-ті – це різні речі

В 1999 році, коли в Україні відбувались так звані віялові відключення, дефіцит потужності був прогнозованим. Тоді електрики не вистачало через брак коштів для закупівлі палива енергетичними підприємствами. Але при цьому енергетична мережа була ціла. Проблем із доставкою ресурсу до споживача не було.

В такій ситуації диспетчер оператора системи передачі (ОСП), функції якого у нас виконує НЕК Укренерго, міг відносно точно спрогнозувати який дефіцит потужності буде протягом доби, тижня, місяця. Докладно про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповідав Іван Плачков, який в ті часи був міністром енергетики України.

Сьогоднішні відключення мають зовсім інший характер. Російські терористи руйнують не джерела генерації електроенергії а інфраструктуру – мережі, по яких ресурс постачається споживачу. Найбільшу частину електрики Україні дають атомні станції, тому ракетні удари по них можуть призвести до катастрофи світового масштабу. Навіть росіяни поки що не наважуються обстрілювати АЕС.

Проте вони б’ють по підстанціях, які трансформують електрику високої напруги в ресурс з більш низькою напругою для поставки споживачам. Також цілять по відкритих розподільчих пристроях (ВРП) і трансформаторах поряд з тепловими та гідроелектростанціями. Виходить так, що станція може генерувати електрику, але її потужність заперта через руйнування ВРП та трансформаторів, які з’єднують її з енергосистемою.

До того ж, ракетні удари постійно повторюються. В тому числі – і по об’єктах, які були частково відновлені енергетиками. Користуючись консультаціями своїх енергетиків, росіяни б’ють по тих об’єктах, які забезпечують цілісність української енергосистеми – тобто передають ресурс з одного регіону в інший. А 31 жовтня вони били по підстанціям біля ГЕС, які допомагають балансувати систему – різко збільшують виробництво у пікові години споживання.

В цій ситуації заздалегідь спрогнозувати дефіцит електроенергії в конкретному регіоні дуже складно.

Як відбувається процес відключення

За балансування енергосистеми в країні відповідає диспетчерський центр НЕК Укренерго. Диспетчер Укренерго доводить до кожного обленерго обсяг, на який йому необхідно розвантажити своїх споживачів. Наприклад Київ в нормальних умовах споживає потужність близько 1200 МВт. А не зруйновані мережі "тримають" всього 800 МВт. Можливий варіант, коли всі кияни починають економити і тоді одночасне споживання "влізає" в доступну потужність. Якщо ні, доводиться вимикати стільки споживачів, скільки буде достатньо для зниження потужності споживання на 400 МВт.

Кого саме відключати в конкретний момент – вирішує диспетчер обленерго. При тому, часто на це рішення впливає рівень пошкодження регіональних мереж. Наприклад, в одному районі міста потужність трансформаторів і мереж дозволяє витримати навантаження. А в іншому, через зруйновану підстанцію, резервні лінії не витримують обсягів споживання.

Тому після 10 жовтня диспетчери обленерго переважно застосовували ГАВ – аварійне відключення споживачів перших черг, часто – одних і тих самих. І лише через декілька днів почали складати графіки віялових відключень. Щоб вимикання електрики було більш прогнозованим та справедливим – всіх потроху.

Втім, багато залежить від споживання в конкретному регіоні. Якщо споживання зростає, диспетчер Укренерго дає команду на обмеження, а обленерго її виконує. 28 жовтня виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі національного телемарафону розповів, що бригади обленерго багато будинків відключають не з пульту, а вручну. ДТЕК належить обленерго у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській та Кіровоградській областях.

В частині будинків, за словами Сахарука, "розташовані обʼєкти критичної інфраструктури". Тож вони взагалі не беруть участі у графіку віялових відключень. Це створює додаткові складності для застосування прогнозованих вимикань з дотриманням плану.

В таких умовах споживачам доведеться жити, поки енергетики не замінять знищенні трансформатори та не полагодять розтрощене обладнання. Але і тут є проблеми – продовження ракетних атак з боку російських окупантів та брак резервного обладнання на заміну знищеного.