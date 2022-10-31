Черговий удар по енергетиці: окупанти вдарили по гідроелектростанціях – експерт пояснив їхню цінність

Під ударом українські ГЕС – чому це важливо

У понеділок, 31 жовтня, об’єкти енергетичної інфраструктури України зазнали чергової масованої ракетної атаки з боку Росії.

Експерт у сфері енергетики та ЖКГ Олег Попенко звернув увагу на важливу деталь у цій атаці, так, за його словами, головну тяжкість удару окупанти перенесли на українську гідроенергетику.

"Судячи з усього, сьогодні однією з основних цілей ракетних ударів є українські гідроелектростанції. Причому вдарили як по Дніпру (Кременчуцька, Дніпровська ГЕС) так і на Дністрі. Удар як ви зрозуміли, припав по районах, де розташовані найбільші ГЕС країни", — пише експерт на своїй сторінці у Facebook.

Як пояснив "Телеграфу" Олег Попенко, хоча максимально ГЕС дають Україні всього близько 5% електроенергії, що виробляється, вони становлять для України величезну цінність, особливо тепер.

"Вони дозволяють маневрувати електроенергією в період пікових навантажень у мережах, так само як ТЕЦ та ТЕС", — пояснює важливість ГЕС співрозмовник "Телеграфа".

Вибір цілей для удару, як наголошує Олег Попенко, дозволяє говорити про системність, продуманість та підготовленість ударів по українській енергосистемі з боку агресора, який визначив усі важливі та вразливі сторони і б’є саме за ними.

Нагадаємо, як з’ясували журналісти-розслідувачі низки західних видань мети для ударів ракетами окупантів, вказує секретний підрозділ у складі Головного обчислювального центру (ГВЦ), які визначають польотні завдання для високоточних ракет. У його складі близько 30 осіб, більшість з яких молоді чоловіки та жінки, які працювали у сфері інформаційних технологій та навіть брали участь у розробці комп’ютерних ігор.