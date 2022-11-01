Почему электричество отключается не по графику?

Графики отключения электроэнергии не работают из-за продолжения атак, отсутствия автоматизации и не прогнозируемости потребления

Российские террористы с 10 октября совершают систематические массированные атаки по энергетической инфраструктуре на всей территории Украины. Так, 31 октября агрессоры смогли "дотянуться" ракетами до электрических подстанций некоторых гидроэлектростанций (ГЭС).

С 10 октября украинские потребители постоянно находятся в ситуации, когда в любой момент может произойти аварийное отключение электроэнергии. Чтобы предотвратить непредсказуемые ситуации и помочь планированию операторы систем распределения электроэнергии (облэнерго) примерно через неделю после начала ракетных ударов начали обнародовать графики веерных отключений.

Впрочем, как почувствовали почти все потребители, эти графики не выполняются. Электроэнергия выключается рандомно – случайным образом. При этом часть потребителей страдают от исчезновения электричества чаще других.

Телеграф разбирался, почему так происходит.

Зачем нужны отключения

Суть электроэнергетической системы – производство и подача электроэнергии в конкретное время должны быть равны объему потребления. Если объема электроэнергии не хватает, в системе уменьшаются частота, которая должна быть равна 50 Гц (герц) плюс-минус 0,4 Гц.

Если частота падает меньше 49,5 Гц, то есть потребление превышает производство, срабатывает автоматическая частотная разгрузка (АЧР). Этот процесс происходит без участия диспетчера системы. То есть без вмешательства человека.

АЧР означает отключение целых узлов энергосистемы от питания соответственно очередям, в которые заведены потребители. Всего этих очередей 10. В первых находятся коммерческие потребители, бытовые потребители (население), в последних – медицинские учреждения и опасные промышленные предприятия (например – химические).

Хуже всего, что при срабатывании АЧР портится оборудование. Поэтому диспетчер энергосистемы пытается не допустить применения этой процедуры и применяет График аварийных отключений (ГАО) – дает команду обесточить часть потребителей, снизить нагрузку на систему и тем самым не доводить до применения АЧР.

Отключение потребителя продолжается, пока система не сбалансируется: либо упадет потребление, либо будет достаточно ресурса. В нашем случае отключения будут происходить, пока энергетики будут ремонтировать уничтоженные объекты. Впрочем, проблемы создает продолжение обстрелов российскими ракетами.

Почему отключение сейчас и в 90-е – это разные вещи

В 1999 году, когда в Украине происходили так называемые веерные отключения, дефицит мощности был прогнозируем. Тогда электричества не хватало из-за неимения средств для закупки топлива энергетическими предприятиями. Но при этом энергетическая сеть была цела. Проблем с доставкой ресурса потребителю не было.

В такой ситуации диспетчер оператора системы передачи (ОСП), функции которого у нас выполняет НЭК Укрэнерго, мог относительно точно спрогнозировать, какой дефицит мощности будет в течение суток, недели, месяца. Подробно об этом в интервью "Телеграфу" рассказывал Иван Плачков, который в то время был министром энергетики Украины.

Сегодняшние отключения носят совсем другой характер. Российские террористы разрушают не источники генерации электроэнергии, а инфраструктуру – сети, по которым ресурс поставляется потребителю. Наибольшую часть электричества Украине дают атомные станции, поэтому ракетные удары по ним могут привести к катастрофе мирового масштаба. Даже россияне пока не решаются обстреливать АЭС.

Однако они бьют по подстанциям, трансформирующим электричество высокого напряжения в ресурс с более низким напряжением для поставки потребителям. Также целят по открытым распределительным устройствам (ОРУ) и трансформаторам рядом с тепловыми и гидроэлектростанциями. Выходит так, что станция может генерировать электричество, но ее мощность заперта из-за разрушения ОРУ и трансформаторов, которые соединяют станцию с энергосистемой.

К тому же ракетные удары постоянно повторяются. В том числе – и по объектам, частично восстановленным энергетиками. Используя консультации своих энергетиков, россияне бьют по тем объектам, которые обеспечивают целостность украинской энергосистемы, то есть – передают ресурс из одного региона в другой. А 31 октября они били по подстанциям возле ГЭС, которые помогают балансировать систему – резко увеличивают производство в пиковые часы потребления.

В этой ситуации заранее спрогнозировать дефицит электроэнергии в конкретном регионе очень сложно.

Как происходит процесс отключения

За балансировку энергосистемы в стране отвечает диспетчерский центр НЭК Укрэнерго. Диспетчер Укрэнерго доводит каждому облэнерго объем, на который ему необходимо разгрузить своих потребителей. Например, Киев в нормальных условиях потребляет мощность около 1200 МВт. А не разрушенные сети "держат" всего 800 МВт. Возможен вариант, когда все киевляне начинают экономить и тогда одновременное потребление "влезает" в доступную мощность. В противном случае приходится выключать столько потребителей, сколько будет достаточно для снижения мощности потребления на 400 МВт.

Кого именно отключать в конкретный момент – решает диспетчер облэнерго. При этом часто на это решение влияет уровень повреждения региональных сетей. К примеру, в одном районе города мощность трансформаторов и сетей позволяет выдержать нагрузку. А в другом из-за разрушенной подстанции резервные линии не выдерживают объемов потребления.

Поэтому после 10 октября диспетчеры облэнерго преимущественно применяли ГАО – аварийное отключение потребителей первых очередей, часто – одних и тех же. И только через несколько дней начали составлять графики веерных отключений. Чтобы отключение электричества было более прогнозируемым и справедливым – всем понемногу.

Впрочем, многое зависит от потребления в конкретном регионе. Если потребление растет, диспетчер Укрэнерго дает команду на ограничение, а облэнерго выполняет ее. 28 октября исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона рассказал, что бригады облэнерго многие дома отключают не с пульта, а вручную. ДТЭК принадлежит облэнерго в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Кировоградской областях.

В части домов, по словам Сахарука, "расположены объекты критической инфраструктуры". Поэтому они вообще не участвуют в графике веерных отключений. Это создает дополнительные сложности для применения прогнозируемых отключений с соблюдением плана.

В таких условиях потребителям придется жить, пока энергетики не заменят уничтоженные трансформаторы и не починят разбитое оборудование. Но и здесь есть проблемы – продолжение ракетных атак со стороны российских оккупантов и нехватка резервного оборудования взамен уничтоженного.