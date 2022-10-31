Очередной удар по энергетике: оккупанты ударили по гидроэлектростанциям – эксперт объяснил их ценность

Под ударом украинские ГЭС — почему это важно

В понедельник, 31 октября, объекты энергетической инфраструктуры Украины подверглись очередной массированной ракетной атаке со стороны рф.

Эксперт в сфере энергетики и ЖКХ Олег Попенко обратил внимание на важную деталь в этой атаке, так, по его словам главную тяжесть удара оккупанты перенесли на украинскую гидроэнергетику.

"Судя по всему, сегодня одной из основных целей ракетных ударов являются украинские гидроэлектростанции. Причём ударили как по Днепру (Кременчугская, Днепровская ГЭС) так и на Днестре. Удар как вы поняли, пришёлся по районам, где расположены крупнейшие ГЭС страны", — пишет эксперт на своей странице в Facebook.

Как пояснил "Телеграфу" Олег Попенко, хотя максимально ГЭС дают Украине всего около 5% вырабатываемой электроэнергии, они представляют для Украины огромную ценность, особенно теперь.

"Они позволяют маневрировать электроэнергией в период пиковых нагрузок в сетях, точно так же как ТЭЦ и ТЭС", — поясняет важность ГЭС собеседник "Телеграфа".

Выбор целей для удара, как подчеркивает Олег Попенко, позволяет говорить о системности, продуманности и подготовленности ударов по украинской энергосистеме со стороны агрессора, который определил все важные и уязвимые стороны и бьет именно по ним.

Напомним, как выяснили журналисты-расследователи ряда западных изданий цели для ударов ракетами оккупантов указывает секретное подразделение в составе Главного вычислительного центра (ГВЦ), которые определяют полетные задания для высокоточных ракет. В его составе около 30 человек, большинство из которых молодые мужчины и женщины, работавшие в сфере информационных технологий и даже принимавшие участие в разработке компьютерных игр.