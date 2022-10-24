Военные и молодые IT-шники: журналисты выяснили имена россиян, обстреливающих Украину ракетами

Запуски ракет по Украине координируются из Главного вычислительного центра

Российские оккупанты с начала войны многократно подвергали террору мирные украинские города, а вследствие ударов крылатыми и баллистическими ракетами погибли не одна сотня мирных жителей. До сих пор было неизвестно, кто именно наводит их на гражданские объекты, однако журналисты смогли пролить свет на это.

Как говорится в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, в составе российских вооруженных сил есть секретное подразделение в составе Главного вычислительного центра (ГВЦ), которые определяют полетные задания для высокоточных ракет. В его составе около 30 человек, большинство из которых молодые мужчины и женщины, работавшие в сфере информационных технологий и даже принимавшие участие в разработке компьютерных игр.

Для того чтобы найти "подозреваемых", расследователям пришлось изучить данные о тысячах выпускников ведущих военных институтов россии, в частности тех, которые поступили на службу в ГВЦ.

Так удалось установить, что глава ГВЦ Роберт Баранов перед каждым запуском крылатых ракет получал звонок от полковника Игоря Багнюка, а затем были установлены и имена 33 инженеров, которые ему подчиняются.

При этом утверждается, что выявленное подразделение имеет в себе три группы, каждая из которых отвечает за разное вооружение: "Калибры" морского базирования, "Искандеры" (9М728 или Р-500) наземного базирования и Х-101 воздушного базирования.

Журналисты смогли узнать имена членов групп и даже созвониться с ними. Указанные люди признавали, что это их имена, но отрицали любую связь с военными.

Кто-то назывался сантехником, кто-то работником свинофермы, а кто-то заявлял, что держит цветочную лавку или работает водителем. Поэтому совместное фото перед заведением ГВЦ обычно приводило их в замешательство.

Верхний ряд: Денис Шишкин, Сергей Дивенко, Владимир Воробьев. Второй ряд: Юрий Мартинец, Алексей Михайлов, Дмитрий Сидорик, Владимир Наумов. Третий ряд: Сергей Ильин, Наталия Дьяченко, Эльвира Обухова, Ксения Попова, Екатерина Чугунова, Игорь Багнюк. В первом ряду: Ростислав Широков, Артем Васин

"Военные инженеры, программирующие траектории управляемых ракет, имеют очень разный опыт. Сюда входят как люди, всю свою карьеру прослужившие в армии или на флоте, а впоследствии получившие военно-инженерную специализацию, так и молодежь, набранная из гражданских профессий, обычно связанных с IT", — говорится в материале расследователей.

Как сообщалось ранее, осенью к добавку к ракетным ударам оккупанты начали массированно использовать дроны-камикадзе производства Ирана. При этом в последние недели особо от обстрелов страдают объекты энергетической инфраструктуры.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в конце октября сообщил, что оккупанты уже выпустили по нашей стране больше половины своих запасов крылатых ракет, а некоторых осталось совсем немного. С дронами же ситуация обстоит хуже.