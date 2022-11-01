Полтавщину атакували дрони, деякі збиті: в області аварійно відключили електроенергію

Атаку безпілотників зазнала не лише Полтавщина

На ранок росія продовжила терор України з повітря — атакувала безпілотниками Полтавську область. Збити вдалося частину з них.

Як повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, чотири дрони впали на цивільні об’єкти, виникла пожежа. Загалом безпілотників, які атакували Полтавщину, було до десятка, розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Збити за попередньою оцінкою вдалося шість — три знищені винищувачами, три силами територіальної оборони.

Полтавську область атакували дрони іранського виробництва Shahed-136. Попередньо – внаслідок атаки жертв немає. Вранці в області запроваджено масштабні аварійні відключення споживачів електроенергії — охоплюють усі десять черг.

Також атака дронів була відзначена у Дніпропетровській області. Над Дніпропетровщиною відомо про три знищені дрони-камікадзе. Нічні обстріли зафіксовано у Миколаєві – удару завдали чотирма С-300. Зруйновано школу, будинки, почалася пожежа — загинула людина.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ракетні удари росії по Україні 31 жовтня були націлені на енергосистему, але цілі в цій атаці були обрані особливим чином. Через ракетні атаки в Україні довелося запровадити обмеження на споживання електроенергії — не в усіх областях і не однаково, залежно від пошкоджень. Фахівці відзначають, що спрогнозувати де виникне дефіцит потужності неможливо.