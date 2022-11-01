Вибух на військовій базі в росії був справою рук диверсантів: з’явилося відео знищення нових бойових гелікоптерів

Армія рф втратила техніку на десятки мільйонів доларів

Вночі 31 жовтня в Псковській області росії стався вибух на військовій базі і, мабуть, він був справою рук диверсантів.

Шеф-редактор видання OBOZREVATEL Орест Сохар у своєму телеграм-каналі показав відео того, як невідомий чоловік, перебуваючи біля вертольотів, встановлює на них пристрої, що нагадують вибухівку.

Він нагадав, що подія сталася на базі "Веретьє". Внаслідок вибуху два ударні вертольоти Ка-52 були знищені, а ще два отримали пошкодження.

Варто зазначити, що за даними Головного управління розвідки Міноборони України, вартість одного Ка-52 становить близько 15 мільйонів доларів.

За інформацією ГУР, щоб ліквідувати наслідки та знайти "диверсійні групи", особовий склад військової частини був піднятий через тривогу, а також проводилися слідчі дії. Чи змогли військові знайти цих диверсантів так і не повідомлялося.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у британській розвідці оцінили кількість втрат росії у бойовій авіації, а також розповіли, чому втрати росії серед літаків та безпілотників почали сильно збільшуватися.