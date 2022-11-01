Взрыв на военной базе в россии был делом рук диверсантов: появилось видео уничтожения новейших боевых вертолетов

Армия рф потеряла технику на десятки миллионов долларов

Ночью 31 октября в Псковской области россии произошел взрыв на военной базе и по всей видимости он был делом рук диверсантов.

Шеф-редактор издания OBOZREVATEL Орест Сохар в своем телеграм-канале показал видео того, как неизвестный мужчина, находясь возле вертолетов устанавливает на них устройства, напоминающие взрывчатку.

Он напомнил, что происшествие произошло на базе "Веретье". Вследствие взрыва два ударных вертолета Ка-52 были уничтожены, а еще два получили повреждения.

Стоит отметить, что по данным Главного управления разведки Минобороны Украины стоимость одного Ка-52 составляет около 15 миллионов долларов.

По информации ГУР, чтобы ликвидировать последствия и найти "диверсионные группы", личный состав воинской части был поднят по тревоге, а также проводились следственные действия. Смогли ли военные найти этих самых диверсантов так и не сообщалось.

Как ранее сообщал "Телеграф", в британской разведке оценили количество потерь россии в боевой авиации, а также рассказали, почему потери россии среди самолетов и беспилотников начали сильно увеличиваться.