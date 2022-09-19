россия в Украине теряет все больше самолетов - в британской разведке назвали две причины

Российская авиация в Украине часто "приземляется" силами ВСУ

Российские войска продолжают терять в Украине не только своих солдат и технику, оставленную на позициях во время отступления, но и самолеты и беспилотники. Британская разведка оценила рост потерь россии в четыре самолета за последние дни, а также предположила, почему так происходит.

Риск при поддержке наземных операций, по мнению британских спецслужб, является одной из причин потерь самолетов. Украинское наступление продолжается и российские пилоты пытаются обеспечить поддержку своей армии. Второй причиной названо, что российские пилоты не успевали отслеживать линию фронта и летели фактически "вслепую", не зная военной ситуации.

Отмечается, что самолеты попали в более плотные зоны работы сил ПВО. Именно то, что россия не имеет превосходства в воздухе, британская разведка называет одним из важнейших факторов, который лежит в основе уязвимости оперативного плана оккупантов в Украине.

Отметим, что по данным Воздушных сил армии Украины оккупанты за последние пять дней недосчитались трех Су-25, трех Су-24, двух вертолетов Ка-52, семи беспилотников. Общие потери врага за время вторжения составили 251 самолет, 217 вертолетов и 920 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что согласно картам боевых действий, оккупанты на Херсонщине пытаются подготовить более организованной отступление чем в Харьковской области, где они понесли серьезные потери.