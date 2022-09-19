Украинская армия наступает, но россияне продолжают атаки на одном направлении: актуальные карты

Враг пытается построить новые линии обороны

Российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Украины и атаковать на линии фронта. Штурмы зафиксировали в Бахмутском районе на Донетчине. Это направление единственное, где враг пытается наступать.

Об отражении штурма россиян на Николаевку вторую, Веселую Долину и Бахмут сообщает Генштаб ВСУ. Аналитики Института изучения войны тем временем отмечают, что российские окупанты серьезно укрепили оборону в Херсонской области и, вероятно, хотят избежать бегства как было в Харьковской области. Предполагается, что отход пытаются сделать более контролируемым.

По мнению экспертов, потери россии в технике и живой силе в последнее время в боях за восток Украины огромные, особенно на территории контрнаступления в Харьковской области. В Херсонской области контрнаступление также продвигается, и враг пытается замедлить его и отступает на более защищенные позиции.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

На линии украинского контрнаступления бои продолжаются — украинские военные закрепляют позиции и отражают атаки оккупантов. Также продолжаются обстрелы освобожденных населенных пунктов со стороны россии. Бои идут в районе реки Оскол. Отмечается, что прежде чем начать освобождение Луганской области необходимо освободить от россиян Лиман. Российские оккупанты тем временем пытаются выстроить линию обороны в Сватово, Троицком, Рубежном и Попасной.

Оккупанты продолжают атаки по линии фронта в Харьковской и прилегающих к границе областях.

Карта боев в Харьковской области

Донецкая область

Российские войска продолжают атаковать Бахмут и населенные пункты в районе, а также обстреливать из артиллерии линию фронта. Генштаб отметил обстрелы Авдеевки и Угледара, наряду с ударами по другим населенным пунктам. Также сообщается, что в Украину продолжают бросать росвойска, собранные из заключенных.

Карта боев на Донбассе

Юг Украины

Враг теряет тактически значимые позиции на Херсонщине, но накануне пытался атаковать. Отмечается, что россияне могут выстраивать линию оборону на восточной границе Херсонской области и ждут наступления ВСУ южнее Днепра. Украинские военные продолжают атаковать логистические каналы россиян, мешая снабжению и поставкам техники, топлива и целясь в командные пункты. Среди оккупантов из-за контрнаступления на юге растет напряженность.

Места боев в Херсонской области отмечаются такие: северо-западнее Херсона, возле реки Ингулец и на юг от границы с Днепропетровщиной в районе Высокополья. В последнем месте по данным Генштаба зафиксированы обстрелы, как и в других местах — всего 18 населенных пунктов на этом направлении.

В Запорожской области наземных атак не зафиксировано. Оккупанты заявляют о нанесении ударов в тыл их армии.

Карта боев на юге Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская армия нанесла несколько ударов по позициям россиян на юге Украины. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал временное "затишье" на фронте — о чем говорил лидер государства в подборке главных новостей на утро понедельника от "Телеграфа".