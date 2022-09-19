Шквал обстрелов, "бавовна" и новое контрнаступление: 5 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас

На утро понедельника, 19 сентября, оккупанты замерли из-за шквала "бавовны", в то время как украинцы наоборот взбодрились из-за анонса нового контрнаступления.

Телеграф собрал главные новости вечера и ночи, которые вы могли пропустить.

Ночные обстрелы

Ночью слышали взрывы в Николаеве и области, предварительно могли попасть и в Южноукраинск, где находится атомная электростанция.

Также дважды слышали взрывы в Запорожской области. Как сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух, в городе казацкой славы под удар попали по меньшей мере два объекта инфраструктуры.

Кроме того, было громко в Никопольском районе Днепропетровщины, враг стрелял из тяжелой артиллерии и "Градов".

Новая фаза войны в Украине

Война россии против Украины находится в новой фазе, когда украинские силы захватили стратегическую инициативу, считает генерал США Марк Милли.

По его словам, война сейчас идет "не слишком хорошо" для рф, и пока еще непонятно, как агрессор отреагирует на неудачи в Украине.

Возможность нового контрнаступления ВСУ

Временное "затишье" на фронте — подготовка украинских военных к освобождению еще ряда оккупированных городов, — об этом в ночном обращении заявил президент Владимир Зеленский.

"Это не затишье. Это подготовка к следующему ряду, следующему ряду очень важных для нас всех слов, которые обязательно должны звучать, потому что Украина должна быть свободна", — сказал верховный главнокомандующий.

Говорить нельзя, воевать

Генсек ООН Антониу Гутерреш считает, что в текущих условиях сложно провести переговоры президентов владимира путина и Владимира Зеленского. Он утверждает, что готов предоставить "хорошие услуги" для содействия переговорам, однако "мы все еще далеки от этой возможности".

Неудачи оккупантов

Прошлой ночью в Сватово на Луганщине в здании автостанции, которая была гостиницей для российских военных, раздался взрыв — в результате инцидента погибли сотни вражеских солдат, сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

В Мелитополе вечером раздался мощный взрыв, российская ФСБ хотела ликвидировать коллаборанта-полицейского Дениса Стефанкова, сообщает мэр Иван Федоров.

Также из-за шторма россия до сих пор не может держать в Черном море много кораблей, так что на вооружении у нее там, как и вчера, всего 8 ракет типа "Калибр", пишет ОК "Юг".

Оперативно следить за всеми событиями на фронте также можно с помощью нашей онлайн-трансляции: Война – день 208: ВСУ готовятся к новому наступлению, а в тылах россиян взрывы.