россия атаковала критическую инфраструктуру: под удар могла попасть АЭС (видео)

Враг пытается напугать украинцев ночными ударами по важным объектам

Российские оккупанты терпя неудачи на фронте, обстреливают не только позиции украинских военных. Они атакуют объекты критической инфраструктуры. Ночью мощные взрывы слышали как в Запорожье, так и в Днепропетровской области. Под ударом врага также могла оказаться Южноукраинская АЭС в Николаевской области.

Удар по Запорожью подтвердил глава ЗОВА Александр Старух. Он отметил, что известно о восьми попаданиях по областному центру и что предварительно целью россиян стали объекты критической инфраструктуры. Сразу после взрывов в Запорожье в некоторых районах были перебои с электроэнергией.

И.о. мэра города Анатолий Куртев добавил, что удар припал на два инфраструктурных объекта. Количество пострадавших и масштабы разрушений уточняются.

Взрывы в Днепропетровской области пока еще официально не комментировали. О взрывах сообщали из Никополя, который россияне атакуют почти каждую ночь, и из Павлоградского района. Природа звуков точно не установлена.

Также сообщается об обстреле россией Николаева и области. Местные телеграм-каналы пишут о попадании в Южноукраинскую АЕС. По их данным есть повреждения коммуникации, но критические объекты не пострадали. О риске ударов россии по ядерным электростанциям накануне предупреждали в украинской разведке.

Южноукраинская АЭС на карте

Ранее "Телеграф" сообщал, что на юге Украины ВСУ уничтожают оккупантов и их технику, а на Харьковщине удалось получить ценный военный трофей.