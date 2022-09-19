Укр

Двести огневых задач выполнены "на отлично": ВСУ мощно ударили по орде путина на Юге, обеспечив ей 29 "двухсотых"

Автор
Валерий Лобовко Валерий Лобовко
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ВСУ ведут огонь по врагу Новость обновлена 19 сентября 2022, 04:31
ВСУ ведут огонь по врагу

В течение боевого дня уничтожено большое количество техники противника

Несмотря на то, что кремлевский диктатор путин постоянно изменяет цели своей "спецоперации" в Украине, ВСУ неизменно продолжают наносить мощные удары по российским оккупантам на Юге нашей страны, уничтожая их живую силу и технику.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Юг".

Так, в течение боевого дня Силы обороны нанесли по врагу 11 авиаударов, выполнив при этом 200 огневых задач. Кроме того, украинские воины поразили командные пункты оккупантов и позиции рашистких ПВО.

Всего за прошедшие сутки орда путина потеряла:

  • 29 оккупантов,
  • 2 самоходных и 1 обычная 152 мм гаубица "Мста-С"
  • "Мста-Б",
  • командная машина управления истребительной авиацией
  • БМП-3,
  • 2 склада боеприпасов.

"Поражение нанесено по складам вражеских запасов в Баштанском районе Николаевщины, по двум пунктам управления войсками и позициям сил ПВО оккупантов в Бериславском и Каховском районах, по месту сосредоточения вооружения и техники вблизи Львового, по станции радиоэлектронной борьбы недалеко от Херсона и по понтонной переправе в Новой Каховке", – сказано в сводке.

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Напомним, что накануне ВСУ на Юге уничтожили "альтернативный флот" врага и пресекли его попытки восстановить Антоновский мост.

Теги:
#Ликвидация #Война #ОК "Пивдень" #ВСУ