Двести огневых задач выполнены "на отлично": ВСУ мощно ударили по орде путина на Юге, обеспечив ей 29 "двухсотых"
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В течение боевого дня уничтожено большое количество техники противника
Несмотря на то, что кремлевский диктатор путин постоянно изменяет цели своей "спецоперации" в Украине, ВСУ неизменно продолжают наносить мощные удары по российским оккупантам на Юге нашей страны, уничтожая их живую силу и технику.
Об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Юг".
Так, в течение боевого дня Силы обороны нанесли по врагу 11 авиаударов, выполнив при этом 200 огневых задач. Кроме того, украинские воины поразили командные пункты оккупантов и позиции рашистких ПВО.
Всего за прошедшие сутки орда путина потеряла:
- 29 оккупантов,
- 2 самоходных и 1 обычная 152 мм гаубица "Мста-С"
- "Мста-Б",
- командная машина управления истребительной авиацией
- БМП-3,
- 2 склада боеприпасов.
"Поражение нанесено по складам вражеских запасов в Баштанском районе Николаевщины, по двум пунктам управления войсками и позициям сил ПВО оккупантов в Бериславском и Каховском районах, по месту сосредоточения вооружения и техники вблизи Львового, по станции радиоэлектронной борьбы недалеко от Херсона и по понтонной переправе в Новой Каховке", – сказано в сводке.
Напомним, что накануне ВСУ на Юге уничтожили "альтернативный флот" врага и пресекли его попытки восстановить Антоновский мост.