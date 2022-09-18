Бизнесмен и популярный блогер Роман Шрайк рассказал, какие цели ставит российский диктатор в Украине

Вчера я у вас спросил: "На какой стадии принятия поражения в войне с Украиной находится Путин?"

Скажу честно, целью опроса было, чтобы мы об этом вообще задумались. И задумываться тут нужно с самого начала — с формулировки вопроса. На первый взгляд она вроде бы понятна, но на самом деле есть неясность.

Дело в том, что нужно понять, о какой войне речь, какую войну в своем сознании ведет Путин. А это зависит от того, что он видит целью войны.

И тут мы вспоминаем, что цели у него постоянно меняются, и это является проявлением того, что Путин поэтапно смиряется с крахом одних целей и ставит себе другие.

Не будем обсуждать его священную войну с западным миром, выделим то, что касается Украины:

1) Война за всю Украину.

Эта война Россией уже проиграна еще в марте. Так что тут у Путина "принятие" под соусом "ну, в этот раз не вышло, но потом!.."

2) Война за юго-восточный пояс от Харьковской до Одесской области.

После затыка в Николаевской области, побега РФ со Змеиного и успешной (для нас) Харьковской операции эта война уже тоже все. Здесь 5 стадий прокатились сравнительно быстро, путинские вспышки гнева с обстрелами инфраструктуры мы видели. Торговаться тут не о чем, так что подепрессировал и принял.

3) Война за юг и Донбасс

Это то, что происходит сейчас.

Формально Путин заявляет, что идет борьба за Донбасс (причем весь), но мы должны понимать, что юг (Херсонскую и Запорожскую область) он держит в уме. Ему необходим сухопутный коридор в Крым и Северо-Крымский канал. При этом правобережная часть Херсонской области ему как бы тоже нужна, но ее потеря критичной не станет.

Имхо, на этот момент он считает, что юг и Донбасс заполучить сможет. Судя по всему, он уже не прочь обсудить "фиксацию прибыли" на переговорах, но говорить с ним никто не собирается.

Так что здесь пока отрицание, но с готовностью к торгу.

Поражение в этой войне для Путина будет более болезненным. Ведь он будет значить, что вся эта "СВО" была зря. Россия не получила ничего, кроме п**ды.

4) Война за "ЛДНР" и Крым

А здесь Путин уже в минуса уйдет. Страшная для него ситуация.

Нужно сказать, что пока Путин сравнительно пластично принимает поражения. Хорошо, что он уже не сидит в бункере месяцами, а выезжает "в люди", где ему могут мозг чуть на место поставить.

Мы должны понимать, что кроме сражений на фронтах, есть и ментальное противостояние. И поэтапная деморализация неофюрера очень важна. За ее скоростью нужно следить, чтобы раз за разом плавно проходить все 5 стадий.