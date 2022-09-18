Недолго плавал: ВСУ на Юге уничтожили "альтернативный флот" врага и пресекли его попытки восстановить Антоновский мост
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В течение суток уничтожено 62 оккупанта и пять единиц его бронетехники
Украинские воины в южных регионах страны продолжают помогать собратьям на Востоке уничтожать русского врага, нанося ему ущерб в живой силе и военной технике.
Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".
"Противник уступает позиции, теряя тактически выгодное положение. Однако, не оставляет попыток испытывать на прочность наши подразделения", — отмечают украинские военные.
Так, в одной из попыток рашисты силами до взвода при поддержке двух танков Т-72 и другой бронированной техники, пытались штурмовать позиции украинских воинов, но безуспешно.
Утратив две боевые машины десанта и треть живой силы подразделения, враг отступил, говорится в сообщении.
В то же время авиация Вооруженных сил Украины в течение боевого дня нанесла 3 удара по российским оккупантам. В результате ударов армия путина потеряла 2 беспилотных летательных разведчика оперативно-тактического уровня.
В свою очередь ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ было выполнено более 320 огневых задач.
Благодаря действиям украинских военных обеспечен огневой контроль транспортных путей, логистических центров, маневров и передислокации; пунктов базирования и управления вражеских подразделений.
"В результате чего у оккупантов разрушены планы на восстановление пропускных способностей Антоновского железнодорожного моста, который они пытались починить. А также отменена одна единица альтернативного флота — баржа, с помощью которой они пытались доставлять вооружение и технику", — пояснили в ОК "Юг".
Продырявленное "судешнышко" уничтожено вместе с нагруженной военной техникой и сопроводительным персоналом.
"В общей сложности подтвержденные потери врага составляют 62 солдата и 5 единиц бронированной техники", — добавили в Оперативном командовании.
В социальных сетях украинцы показывают, почему ВСУ практически непобедимы – ведь у них есть средства для того, чтобы "забрасывать врага цветами" (пионами).
Кроме того, в ход идет "страшная сила" – красота.
Напомним, что накануне ВСУ отправили "в гости к кобзону" 33 оккупанта.