Недолго плавал: ВСУ на Юге уничтожили "альтернативный флот" врага и пресекли его попытки восстановить Антоновский мост

В течение суток уничтожено 62 оккупанта и пять единиц его бронетехники

Украинские воины в южных регионах страны продолжают помогать собратьям на Востоке уничтожать русского врага, нанося ему ущерб в живой силе и военной технике.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

"Противник уступает позиции, теряя тактически выгодное положение. Однако, не оставляет попыток испытывать на прочность наши подразделения", — отмечают украинские военные.

Так, в одной из попыток рашисты силами до взвода при поддержке двух танков Т-72 и другой бронированной техники, пытались штурмовать позиции украинских воинов, но безуспешно.

Утратив две боевые машины десанта и треть живой силы подразделения, враг отступил, говорится в сообщении.

В то же время авиация Вооруженных сил Украины в течение боевого дня нанесла 3 удара по российским оккупантам. В результате ударов армия путина потеряла 2 беспилотных летательных разведчика оперативно-тактического уровня.

В свою очередь ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ было выполнено более 320 огневых задач.

Благодаря действиям украинских военных обеспечен огневой контроль транспортных путей, логистических центров, маневров и передислокации; пунктов базирования и управления вражеских подразделений.

"В результате чего у оккупантов разрушены планы на восстановление пропускных способностей Антоновского железнодорожного моста, который они пытались починить. А также отменена одна единица альтернативного флота — баржа, с помощью которой они пытались доставлять вооружение и технику", — пояснили в ОК "Юг".

Продырявленное "судешнышко" уничтожено вместе с нагруженной военной техникой и сопроводительным персоналом.

"В общей сложности подтвержденные потери врага составляют 62 солдата и 5 единиц бронированной техники", — добавили в Оперативном командовании.

В социальных сетях украинцы показывают, почему ВСУ практически непобедимы – ведь у них есть средства для того, чтобы "забрасывать врага цветами" (пионами).

ВСУ "забрасывают врага цветами"

Кроме того, в ход идет "страшная сила" – красота.

"Тайное оружие" ВСУ

Напомним, что накануне ВСУ отправили "в гости к кобзону" 33 оккупанта.