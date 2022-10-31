В россии вблизи границы со страной НАТО взорвались боевые вертолеты: что известно

Власти области никак не комментируют чрезвычайное событие

В ночь на 31 октября в Псковской области российской федерации взорвались два боевых вертолета Ка-52, которые применяют в войне против Украины. Причем взрыв был такой силы, что обломки фюзеляжа разбрасывали на 200 метров вокруг.

Об этом в понедельник, 31 октября, сообщил, в частности, российский пропагандистский Telegram-канал Baza. По их информации, около 22 часов вечера военнослужащие услышали несколько взрывов, а затем увидели разбросанные обломки двух вертолетов.

"Боевые машины находились на территории военного аэродрома, который расположен недалеко от российско-латвийской границы. Вертолеты были непригодны для эксплуатации — они находились на ремонте", — говорится в сообщении.

Причина таких взрывов неизвестна. Местные власти и правоохранительные органы также не комментируют ситуацию. По информации некоторых Telegram-каналов, "хлопок" мог произойти на аэродроме Веретье в Островском районе региона.

Псковская область на карте

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