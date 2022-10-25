У россиян заканчивается важная наступательная техника, подсчитали в британской разведке

Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще три вертолета Ка-52

Армия российских оккупантов за восемь месяцев войны в Украине потеряла не только около 70 тысяч личного состава, но и тысячи единиц боевой техники. Среди них и ударные вертолеты, которыми страна-агрессор рискует, чтобы хоть как-то поддержать свое войско.

Такую информацию во вторник, 25 октября, опубликовала разведка Минобороны Великобритании, отметив, что россияне не могут получить преимущества в воздухе.

По данным разведчиков, от 24 февраля российская армия потеряла по меньшей мере 23 ударных вертолета Ка-52 "Аллигатор" — это больше четверти всего количества этих вертолетов, которые имеет РФ на вооружении. В Великобритании добавили, что это почти половина общих потерь российских вертолетов в Украине.

"Россия до сих пор не способна поддерживать достаточное преимущество в воздухе, чтобы осуществлять эффективную авиационную поддержку вблизи линии фронта, а ее артиллерийские боеприпасы заканчиваются", — отметили в британской разведке, добавив, что Москва от безысходности может прибегать к высокорискованным боевым вертолетным миссиям, ведь это один из немногих вариантов, чтобы обеспечить поддержку оккупантов.

Добавим, что по данным Генштаба ВСУ, с начала войны украинские военные ликвидировали 245 российских вертолетов, а также 270 самолетов. Можно предположить, что российские "аллигаторы" британская разведка считала отдельно от других ликвидированных воздушных судов.

Стоит отметить, что только за минувшие сутки, 24 октября, в Херсонской области подразделения Одесской и Херсонской зенитных ракетных бригад воздушного командования "Юг" Воздушных Сил за час времени сбили два ударных вертолета Ка-52. А вечером того же дня (около 21:30) был сбит третий за сутки российский "аллигатор".

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские власти обратились в Иран, чтобы тот предоставил вооружение и амуницию для войны против Украины.