Полтавщину атаковали дроны, несколько сбито: в области аварийно отключили электроэнергию

Атаке беспилотниками подверглась не только Полтавщина

Под утро россия продолжила террор Украины с воздуха — атаковала беспилотниками Полтавскую области. Сбить удалось часть из них.

Как сообщает глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, четыре дрона упали на гражданские объекты, возник пожар. Всего беспилотников, атаковавщих Полтавщину, было до десятка, рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Сбить по предварительной оценке удалось шесть — три уничтожены истребителями, три — силами территориальной обороны.

Полтавскую область атаковали дроны иранского производства Shahed-136. Предварительно — в результате атаки жертв нет. Утром в области введены масштабные аварийные отключения потребителей электроэнергии — охватывают все десять очередей.

Также атака дронов была отмечена в Днепропетровской области. Над Днепропетровщиной известно про три уничтоженных дрона-камикадзе. Ночные обстрелы зафиксированы в Николаеве — удар нанесли четырьмя С-300. Разрушены школа, дома, начался пожар — погиб человек.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ракетные удары россии по Украине 31 октября были нацелены на энергосистему, но цели в этой атаке были выбраны особым образом. Из-за ракетных атак в Украине пришлось ввести ограничения на потребления электроэнергии — не во всех областях и не в равной мере, в зависимости от повреждений. Специалисты отмечают, что спрогнозировать в каком месте возникнет дефицит мощности невозможно.