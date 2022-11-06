"Готовимся отвечать": Зеленский предупредил о подготовке россиянами нового масштабного удара

В следующем ударе могут быть использованы иранские ракеты

Оккупанты готовятся к нанесению еще одного масштабного удара по объектам украинской критической инфраструктуры, однако Украина готовит "ответ".

Как рассказал в своем традиционном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, россияне вновь применили иранские беспилотники против объектов гражданской инфраструктуры, и хоть много из них сбили, но есть и попадание.

"Мы также понимаем, что государство-террорист концентрирует силы и средства для возможного повторения массированных ударов по нашей инфраструктуре. В том числе и для этого россии понадобились иранские ракеты. Мы готовимся отвечать", — сказал он.

При этом президент напомнил, что в последнее время появляется все больше сообщений, что в Черное море не вышел ни один корабль, способный нести крылатые ракеты "Калибр". Также он отметил, что чем меньше остается от российского Черноморского флота, тем более безопасным становится Черное море.

"И обязательно будет такой день, когда мы сможем отчитаться, что обеспечили Украине полную защиту от российской угрозы как на море, так и в небе", — добавил Зеленский.

Как сообщалось ранее, из-за энергетического терроризма россии значительные повреждения или же полное разрушение коснулось около 40% объектов энергетической сферы Украины. Инженеры пытаются максимально быстро восстанавливать линии для возобновления подачи электроэнергии, однако часто для этого не хватает необходимого оборудования.