Стало известно, сколько энергоинфраструктуры Украины уничтожено ударами со стороны россии

Российские атаки на инфраструктуру продолжаются, что приводит к еще большим разрушениям

Из-за энергетического терроризма россии значительные повреждения или же полное разрушение коснулось около 40% объектов энергетической сферы Украины. Специалисты-инженеры пытаются максимально быстро восстанавливать линии для возобновления подачи электроэнергии, однако часто для этого не хватает необходимого оборудования.

Такие данные сообщает издание The New York Times в своем обширном материале, посвященном возможному коллапсу критической инфраструктуры в Киеве. Иностранные журналисты подчеркивают, что сейчас ситуация с электроснабжением в Украине весьма сложная, а удары россиян продожаются.

Для того, чтобы хоть как-то снабжать абонентов электроэнергией, "Укрэнерго" приходится постоянно просить украинцев экономно потреблять электричество. Также регулярно вводятся аварийные или же почасовые отключения света.

Лишь в воскресенье, 6 ноября, такие мероприятия запланированы в семи областях Украины. Подобные ограничения коснутся Киевщины (и Киева в том числе), Черниговщины, Черкащины, Сумщины, Харьковщины, Житомирщины и Полтавщины.

Столицу же и вовсе готовят к тому, что из-за регулярных атак российской армии может произойти серьезный коллапс всех систем, которые снабжают жителей светом, отоплением и водой. Мэр столицы Виталий Кличко уже призвал население при возможности выехать в пригород или другие области — чтобы пережить холодное время года без особых эксцессов.