Способы подготовиться к отключению электроэнергии: нюансы, которые многие упускают

Важно иметь продуманный план на случай ЧП

Украинцев готовят к вероятным отключениям света — они могут быть как плановыми, так и аварийными из-за российских обстрелов. Для того, чтобы успешно пройти сложный период нужно, чтобы дом был утеплен и электропроводка была исправной.

Для успешного выживания в сложных обстоятельствах есть несколько хитростей. Например, нужно иметь семейный план — если отключение энергии произойдет неожиданно и будет длительным стоит убедиться, что все члены семьи знают куда идти и что делать, чтобы найти остальных.

Если в вашей морозилке есть место, то стоит заморозить пару бутылок с водой. Когда электричество отключат — их можно переложить в холодильник, чтобы удержать в нем низкую температуру и сохранить продукты.

Имейте запас энергии в батарейках и пауербанках. Пригодятся также устройства на солнечной зарядке. Они помогут не только заряжать гаджеты, но и узнать новости, например — радио.

Имейте альтернативный источник приготовления пищи, если ваш дом не оборудован газом. Пригодится также и запас готовой еды, например консервированные супы.

Держите воду и все необходимое для выживания в легкодоступном месте. Важно, чтобы вы не искали все в темноте, если отключение придется на вечернее время суток.

Стоит продумать и то, что в отсутствие электроэнергии не будут работать многие привычные вещи — электроподжиг плиты, банкоматы, автозаправки. Эти нюансы лучше обдумать заранее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как жить если отключили водоснабжение надолго — как вымыться тремя стаканами воды, или что делать если нет газа. Можно готовить как в доме, так и на улице — есть разные способы.