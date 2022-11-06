Киевлян призывают готовиться покинуть столицу: какие сценарии звучат перед тяжёлой зимой

Чиновники беспокоятся об отключении всех важных систем жизнеобеспечения — электроэнергии, воды и отопления

Украина продолжает жить в режиме экономии электричества из-за регулярных российских ударов по объектам критической инфраструктуры. В Киеве, к примеру, готовятся к самому худшему исходу — абсолютному блекауту и фактической парализации города на длительное время. Мэр столицы Виталий Кличко предупреждает: россияне способны оставить главный город страны без отопления, света, воды и даже связи. Именно поэтому киевлянам и гостям города предлагают подготовить хотя бы минимальные запасы.

Предупреждение от Кличко прозвучало в эфире национального телемарафона, передает "Телеграф". Среди прочего мэр Киева отметил, что если у жителей есть возможность выехать на холодное время года за город, то лучше осуществить подобный план.

По словам чиновника, городские власти делают все возможное, чтобы не допустить одновременного коллапса всех систем. Однако от врага можно ожидать всего.

"От того, насколько мы будем подготовлены к разным ситуациям, зависит и будущее страны, и будущее каждого из нас, — сказал Виталий Кличко. — Мы не исключаем [тотального блекаута столицы — ред.]. Мы просчитываем разные сценарии, чтобы выдержать, чтобы подготовиться".

Для этого в столице планируют соорудить около 1000 пунктов, в которых горожане смогут обогреться в случае кризисной ситуации. Однако они могут не справиться с наплывом людей — в Киеве сейчас находится около трех миллионов людей.

"Если у нас света и водоснабжения не будет, просчитайте: если у вас есть родственники и знакомые в пригороде Киева, где есть отдельное водоснабжение, печка, тепло, чтобы временно там находиться, — пожалуйста, договоритесь на случай плохого сценария, чтобы вы могли провести некоторое время у своих друзей и знакомых", — подчеркнул мэр столицы.

Впрочем, вероятно, если вариант с выездом киевлян устраивает, его нужно планировать за границы области. По словам главы Киевской ОВА Алексея Кулебы в интервью hromadske, не исключаются варианты с тем, что инфраструктуру электроснабжения могут разбить так, что регион останется без света на длительное время.

"К сожалению, у нас такой враг, что сложно предвидеть условия поражения, — отметил он. — Поэтому есть реальная угроза, что мы на срок до двух недель можем оказаться без света".

Вполне вероятно, что Киев будет готовиться даже к экстренной эвакуации населения в случае блекаута. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на данные директора департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука. Чиновник подчеркнул: если специалисты сообщат, что энергетическая система находится на грани коллапса, людям будут настоятельно рекомендовать выехать за пределы города. Он надеется, что предупреждение в случае необходимости поступит хотя бы за 12 часов до кризисного момента.

На данный же момент ситуация пока остается контролированной, большого оттока людей из столицы не наблюдается. При этом киевлянам все же стоит подготовиться к тому, что в какой-то момент все может резко измениться в плохую сторону.

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