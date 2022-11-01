5 способов подготовиться к холодной зиме: что нужно сделать дома

Простой чеклист поможет вам быть лучше готовым к неприятностям или аварийными ситуациям

Зима 2022-2023 не будет отличаться серьезными и долгими периодами морозов, но все равно может принести украинцам немало неприятностей. Одна из них — проблемы с отоплением и электроэнергией, которые вызвали российские обстрелы.

Чтобы быть готовым к непогоде, отключению коммунальных услуг и перебоям с поставками продуктов можно заранее создать себе "подушку безопасности". Начать следует с главной точки — места жительства.

Чтобы подготовить дом к зиме — хорошо изолируйте его. Утепление стен, дверей, окон, а в частном доме дополнительно чердака и пола сможет снизить теплопотери и сделать дом комфортнее.

Убедитесь, что в доме нет сквозняков — поток воздуха может проникать через место возле трубы в ванной или из-под подоконника. Найти их можно разными способами и не всегда получается убрать стандартными методами. Если у вас есть двери между комнатами и тянет из-под них — можно использовать самодельную защиту от сквозняков.

Соберите аварийный комплект. Коробка с запасом на экстренный случай — первое, что нужно во время аварийного отключения или иной неприятности должна быть легкодоступна. Там может быть бутылка воды, фонарик, радио на батарейках, перекус, батарейки, небольшое одеяло, аптечка с основными лекарствами. В аварийной ситуации это даст вам время найти основной запас.

Сделайте запас продуктов, воды, лекарств, запасов для питомцев. Если будут аварийные отключения может не получится купить все что нужно быстро, а выходить лишний раз на мороз при условии отсутствия отопления в доме достаточно неприятно.

Создайте план для семьи — договоритесь со всеми, где вы будете жить и как встретитесь в случае проблем, какую комнату сделаете главной в доме и кто за что отвечает.

Кроме подготовки дома, стоит подумать и про автомобиль, если он у вас есть. Там также можно хранить аварийный набор и ряд других вещей, которые помогут в случае неприятностей зимой. Как ранее рассказывал "Телеграф" согреться зимой без обогревателя поможет правильный подбор одежды.