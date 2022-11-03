Что нужно сделать с батареей, чтобы она лучше грела: простой лайфхак сохранит тепло в вашем доме

Не забывайте о простых правилах по уходу за радиатором

В этом году в квартирах украинцев температура ниже и может доходить всего лишь до 16 градусов. Поэтому многие занялись утепление жилища, заклеивая окна и изолируя двери. Но прежде, чем думать о дополнительных мерах, стоит уделить внимание батареям в доме – главному источнику тепла.

Как пишет издание Express, загрязненная система отопления может в конечном итоге привести к лишним "нолям" в счетах за электроэнергию и увеличить затраты аж на 25%. Но есть один простой лайфхак, который поможет очистить радиаторы без лишних хлопот.

Итак, проверьте, нет ли в ваших радиаторах пыли. Почему это так важно? Дело в том, что если ребра конвектора запылятся, то между ними будет передаваться меньше тепла. Соответственно и в комнате будет прохладнее, чем могло бы быть.

К счастью, этот быстрый двушаговый лайфхак с феном может помочь вам очистить радиатор от пыли и грязи за считанные секунды. Сперва нужно выключить радиатор и подложить под него полотенце, чтобы таким образом собрать грязь и пыль. Второй шаг — включить фен на максимальную мощность и направить насадку в пространство между задней частью радиатора и стеной. Это сдует пыль и грязь на полотенце, которое вы положили под батарею, и предотвратит скопление пыли и грязи на ребрах конвектора.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что есть и другие способы, которые помогут вам повысить теплоотдачу батарей отопления. В частности, речь идет об установке светоотражающего экрана и перестановке мебели так, чтобы она не блокировала радиаторы.