Подготовка к зиме 2022-2023: какое мясо выбрать для длительного хранения

Стоит отметить, что запасы мяса в морозилке делать не стоит.

Зима 2022/2023 обещает быть едва ли не самой сложной в истории Украины, ведь война делает ситуацию с продовольственной безопасностью в стране непредсказуемой. Поэтому обязательно нужно запастись необходимыми продуктами, чтобы даже в трудные времена питание было сбалансированным. Ранее, мы рассказывали, какие крупы можно хранить на протяжении долгого времени, а теперь делимся полезной информацией о запасах мяса.

Какое мясо можно и нужно заготовить на зиму, рассказала в подкасте "Басни из калидора" биолог и адвокат здоровья Дарка Озерная.

Мясо на зиму 2022-2023: какое лучше заготовить

Дарка Озерная отмечает, что готовить тушенку можно, но только если у вас есть аппарат, который обрабатывает мясо под давлением, чтобы избежать возбудителей ботулизма. Ну и плюс ко всему если есть мясо в большом количестве. Если эти два условия не соблюдаются, тушенку лучше не готовить. Поэтому лучше запасаться промышленными мясными и рыбными консервами.

"Можно солить мясо, но это тоже нужно уметь делать"— рассказала эксперт.

Также биолог не рекомендует запасать мясо в морозилке, чтобы при отключении электричества оно не испортилось.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сохранить зелень свежей вплоть до Нового года. А также мы делились необычным рецептом сухого варенья в духовке.