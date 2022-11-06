Быть ли главной елке страны: Кличко рассказал, что Киев планирует на Новый Год

Мэр Киева подчеркивает, что любые дальнейшие решения будут зависеть от

Киев, который из-за ударов россиян может столкнуться с полным блекаутом и отключением важнейших коммуникаций, все же планирует включиться в традиционные новогодние празднования. По крайней мере, местные власти планируют организовать установку главной елки страны.

Такая информация была озвучена мэром столицы Виталием Кличко в эфире национального телемарафона, передает "Телеграф". Чиновник подчеркнул: все решения будут приниматься, исходя из безопастностной ситуации, но сам он считает наличие новогодней елки в Киеве целесообразным. Это, уверен он, может помочь поддержать дух украинцев в непростое военное время.

Вместе с этим любителей масштабных гуляний придется разочаровать — массовых мероприятий в столице устраивать не планируют.

"Новый Год и Рождество отменять никто не будет. Я убежден, что каждый сможет отпраздновать в своей семье, — отметил Виталий Кличко. — Массовых празднований у нас сто процентов не будет".

Окончательное решение насчет установки новогоднего деревца в центре Киева будет принято ближе к самому Новому Году. Предварительно же власти действительно надеются на то, что это удастся сделать.

Напомним, что в Украине тем временем готовятся к официальному запрету на использование любой пиротехники, которую так любят использовать во время праздников. Во время военного положения на салюты и петарды наложено формальное вето, однако официальный закон пока еще готовится к рассмотрению во втором чтении.

К слову, несмотря на официальное ужесточение правил насчет использование фейерверков местными властями во время еврейских празднований в Умани местное население перепугали звуки взрывов. Приехавшие паломники, невзирая на войну, закончили свои мероприятия громко и с размахом.