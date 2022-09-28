Громкие лязги и салюты: в Умани празднование Рош га-Шана завершилось инцидентом (видео)

У жителей города ситуация вызвала негодование

Каждую осень в Умань в Черкасской области съезжаются сотни, а то и тысячи хасидов, чтобы встретить там иудейский новый год — Рош-га-Шана. Несмотря на полномасштабную войну, эта осень не стала исключением, в город приехало много евреев на празднование, которое закончилось во вторник, 27 сентября, громкими фейерверками.

Следует напомнить, что сейчас торжественные гуляния и использование пиротехники находятся под запретом, и эта ситуация чрезвычайно возмутила жителей Умани, которые уже 7 месяцев живут в военном положении. Глава Уманского городского совета Ирина Плетнева у себя на странице в Фейсбук обратилась к правоохранительным органам с требованием расследовать инцидент.

"Несмотря на запрет использования пиротехники, есть люди, которые дерзко не соблюдают элементарные правила пребывания на территории общины. Обращаюсь к правоохранительным органам, немедленно расследовать эту ситуацию!" – отметила она в публикации.

Она также опубликовала видео ночных салютов. В сети не обошлось без антисемитских и ксенофобных высказываний.

Видео салютов во время празднований, Умань

Как сообщал "Телеграф" ранее, накануне приезда хасидов в Умань там ужесточили меры безопасности, запретили проведение массовых мероприятий, продажу алкоголя и пиротехники.