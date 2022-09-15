В Умань уже начали прибывать хасиды, им запретили продавать алкоголь и петарды

Поток паломников ожидается меньшим, чем в прошлом году из-за военных угроз

В Умань Черкасской области уже прибывают паломники на празднование Рош ха-Шана, однако из-за войны и угроз ударов со стороны россии в этом году ожидается снижение потока верующих, чем это было обычно до войны. По соображениям безопасности. Об этом Телеграфу рассказал глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"Безопасность жителей Умани и паломников — приоритет номер один во время грядущего Рош ха-Шана. В этом году мы ожидаем в Умани значительно меньшее количество верующих, чем обычно до войны. Это важно, учитывая возможные провокации со стороны россии. На сегодня совместно с правоохранителями работаем превентивно. А с 19 по 30 сентября в Умани будут действовать усиленные меры безопасности, такие как: запрет на проведение массовых мероприятий, запрещение продажи алкогольных (слабоалкогольных) напитков и пиротехнических изделий; парковка на отдельных участках улично-дорожной сети; ограничение доступа к местам паломничества", — отметил глава области.

По его словам, решение об усиленных мерах безопасности приняли совместно со штабом обороны области из-за высокой вероятности ракетных обстрелов и террористической угрозы в результате атак россии, которая стремится дестабилизировать межнациональные отношения и нанести вред международному имиджу Украины. "россия может использовать традиционный приезд паломников в Умань на празднование Рош ха-Шана для провокаций", — подчеркнул глава Черкасской ОВА.

Игорь Табурец также добавил, что в области постоянно проводятся контрдиверсионные и антитеррористические мероприятия, а сам район паломничества и близлежащие территории находятся под круглосуточным видеонаблюдением. "Напоминаю, что СБУ и Национальная полиция рекомендуют верующим воздержаться в этом году от визита в Украину на празднование Рош ха-Шана. Те, кто все же решится совершить паломничество, обязаны соблюдать все требования мер безопасности", — сказал он.

В этом году Праздник нового года для всех исповедующих иудаизм приходится на вечер воскресенья 25 сентября и продлится до вечера вторника, 27 сентября.

Напомним, в прошлом году в Умани ожидали прибытия до 50 тысяч паломников на празднование Рош ха-Шана. Праздничные мероприятия проходили 6-8 сентября. В 2021-м Черкасскую область посетили не только израильтяне, но и граждане других стран.

А в 2020 г. паломничество запрещали из-за коронавируса. В 2019 и 2018 гг. хасиды приезжали в Украину, но их было не столь много, как в прошлом. Тогда число паломников составило около 30 тыс. человек.

Ранее "Телеграф" сообщал также, что в сентябре 2019 г. хасиды устроили погром на могиле Раби Нахмана из-за карантинных ограничений, установленных для их безопасности. Тогда верующие пытались попасть в Украину из-за границы с Беларусью.