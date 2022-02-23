На нужды фронта: хасиды из Умани передали в армию необычную технику

В общине надеются, что "скорая" по завершению миссии вернется на Черкасщину

Хасидская община в Умани решила передать для нужд Операции объединенных сил на Донбассе реанимобиль, который ранее предназначался для обслуживания паломников. И это – не первая помощь украинской армии.

"Мы уже передали автомобиль, но бойцам он еще не поступил – пока в нем меняют масло, некоторые запчасти — все, что необходимо, чтобы через 2-3 дня он отправился к линии фронта, — пояснил "Телеграфу" представитель хасидской общины Умани Хаим Хазин. – К нам сюда приезжают туристы, и машина использовалась для их обслуживания. В ней установлено современное израильское медицинское оборудование и сумки с израильскими лекарствами. Мы все это передаем полностью для оказания первой помощи. У нас она работала уже 3 года".

Хаим Хазин любит Украину

В какое именно подразделение попадет столь нужный транспорт, Хаим Хазин не знает: "Его направят куда надо и кому надо. Я отдаю его и после войны — дай Бог, чтобы ее не было – я попросил, если можно, чтобы вернули этот реанимобиль. Нам важно, что сейчас благодаря ему будут спасать жизни".

"Мерседес" уедет на фронт

С просьбой о выделении машины скорой помощи к нему обратились из местного военкомата (ныне это территориальный центр комплектования и социальной поддержки). "Я ответил, что она свободна и я могу ее передать для нужд армии".

В салоне - современное оборудование

Представители еврейской общины не первый год поддерживают борьбу Украины за целостность и суверенитет. "Еще в начале военных действий мы передали армии 12 сумок с израильскими медицинскими наборами для оказания первой помощи. А еще наша израильская организация направляла специалистов, которые провели курс тактической медицины, поделившись израильскими технологиями, как остановить кровотечение после ранения. Потому что нам объяснили, что больше всего раненых погибает именно от кровопотери. Этот курс прошло много АТОшников. Это была первая наша такая помощь".

Кроме того, уманские хасиды помогали нашим защитникам продуктами.

"Помогаем, чем можем, — говорит Хазин. – Потому что "нам болит", мы переживаем за Украину, это священная земля для нас, здесь, в Умани, похоронен ребе Нахман. Мы любим Украину и также будем ее защищать".

В условиях возможной войны, если возникнет необходимость в использовании бомбоубежищ, понадобятся койки. Их по просьбе городского головы Умани Ирины Плетневой еврейская община готова передать из хасидских гостиниц.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинцы и все, кто сочувствует нашей стране, объединились на фоне угрозы со стороны Российской Федерации и боевиков и за сутки на счета фонда "Вернись живым" поступило более 20 млн грн.