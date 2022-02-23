Украинцы невероятные: на армию за один день собрана фантастическая сумма

Помощь направят для защитников на передовой

Украинцы и те, кто сочувствует нашей стране, объединились на фоне угрозы со стороны Российской Федерации и боевиков на оккупированных территориях — фонд "Вернись живым" отчитался, что за сутки на его счета поступило больше средств, чем за предыдущий год. Речь о сумме в более чем 20,5 млн грн.

Команда фонда сообщила, что они уже направляют эти средства на помощь передовой и отметили, что благодарны тем, кто присоединился и присоединяется к помощи: "Люди, вы невероятные! Лучший тыл! Самая сильная помощь войску", — сказано в сообщении. За минувший день фонду перечислили 20 502 560,36 грн.

Глава фонда Тарас Чмут отметил, что за последнее время уровень финансовой поддержки изменился и он свидетельствует о том, что Украина и ее жители готовы к борьбе с РФ разными способами. Он также рассказал, что военные обращаются в фонд — у них сотни заявок над которыми работают, чтобы выиграть время для государства.

Как ранее писал "Телеграф", после решения России признать "независимость" псевдогосударств на оккупированной территории Донетчины и Луганщины, а также решения Совфеда РФ о разрешении на ввод в так называемые "республики" войск, в Украине хотят ввести чрезвычайное положение.