В Украине стартовал призыв резервистов — чем это отличается от мобилизации и кого это коснется

Рассказываем, кому следует быть готовыми защищать страну от агрессора

Во вторник, 22 февраля, президент Украины Владимир Зеленский издал Указ о призыве резервистов в особый период. Речь идет исключительно о гражданах, зачисленных в оперативный резерв. "На сегодняшний день нет необходимости в общей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие воинские формирования", — так заявил глава Украины.

Чем призыв оперативного резерва отличается от мобилизации?

Стоит напомнить, что Закон, позволяющий совершать призыв на военную службу резервистов без мобилизации в особый период, был подписан президентом в апреле 2021 года. Им предусматривался новый вид военной службы: военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Особый период в Украине начался в марте 2014 года с объявлением первой волны мобилизации и продолжается до сих пор.

Общая мобилизация проводится одновременно на всей территории Украины. Это целый комплекс мероприятий, переводящий национальную экономику, органы государственной власти и местного самоуправления, госструктуры, предприятия, учреждения и организации на работу в условиях военного времени.

Мобилизация может быть общей или частичной и проводиться открыто или скрыто.

В зависимости от угроз, нависших над страной, будет решаться, какое количество сил необходимо привлечь для защиты Украины. И в первую очередь потребуются люди, уже имеющие определенный опыт военной службы – это и есть оперативный резерв: бывшие военнослужащие до 40 лет, которые имеют боевой опыт (участвовали в боевых действиях в Луганской и Донецкой областях с 2014 года) и отслужили в армии по контракту или же в одной из волн мобилизации. Следовательно, призыв оперативного резерва – это часть мобилизации, ее начальная ступень. Секретарь СНБО Алексей Данилов объявил, что пока призовут 36 тысяч резервистов.

Пока призовут 36 тысяч резервистов

Если обстановка становится сложнее, призыву подлежит вторая очередь оперативного резерва — военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие по контракту. Ими будут доукомплектовывать военные части, не входящие в боевой состав ВСУ, и подразделения Теробороны.

Третьей волной вызывают мобилизационный резерв, который составляют военнообязанные граждане, закончившие военные кафедры вузов как офицеры запаса и не призывавшиеся во время предыдущих мобилизационных кампаний. Их дальше готовят по военным специальностям.

И только в случае наступления полномасштабной войны мобилизация распространится на общественный резерв — добровольцев из числа остальных граждан, которые не имеют возрастных и физических ограничений по призыву на военную службу и могут быть привлечены в состав Вооруженных сил или иных воинских формирований исключительно в особый период.

Кто такие резервисты

Резервистами Вооруженных сил Украины являются граждане Украины, которые в добровольном порядке проходят службу в военном резерве ВСУ и других военных формированиях на основании заключенного контракта.

Как объясняется на официальном сайте ВСУ, это военнослужащие, которые увольняются со срочной военной службы или военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, которые по своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья пригодны к службе в военном резерве и отвечают установленным требованиям прохождения службы в военном резерве, и получили определенную военную учетную специальность.

Благодаря этому Вооруженные силы Украины держат на учете подготовленные человеческие ресурсы, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях, и сохраняют боевой потенциал подразделений, к которым приписываются резервисты.

Подготовка резервистов осуществляется на учебных сборах:

*в составе боевых бригад только во время мер их боевого согласования — до 15 суток,

*на базе учебных центров (курсов переподготовки и повышения квалификации офицерского состава при высших военных учебных заведениях) — от 15 до 30 суток,

*в составе воинских частей (подразделений) Территориальной обороны,

*Корпуса резерва (от 5 до 30 суток).

При этом самому резервисту гарантируется сохранение рабочего места на весь период выполнения обязанностей службы в военном резерве. А его работодатель получает от государства компенсацию заработной платы, выплаченной резервисту за время его отсутствия.

Потому опасаться фейковой новости образца лета 2014-го года, что "всех юношей призывного возраста и мужчин правоохранители вместе с военными хватают прямо на улицах, в поездах, или автобусах и сразу отправляют воевать на фронт" украинцам не стоит. В настоящее время такая провокационная информация от российских спецслужб уже неактуальна и не сработает в пользу агрессора. В Украине достаточно высоко мотивированных граждан, которые считают своим долгом защищать "неньку" как от доморощенных боевиков Донбасса, так и от российской регулярной армии.

А вот на оккупированных территориях к тактике "отлова" мужчин на улице начали прибегать примерно неделю назад. Улицы Донецка, Луганска и других городов заметно опустели, люди пропадают, а те, кто успел скрыться, надеется не попасть в ряды боевиков. Все это происходит на фоне очевидной эскалации ситуации на Донбассе со стороны России.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине из-за обострения и угрозы полномасштабной войны вводят Чрезвычайное положение.