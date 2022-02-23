В Україні стартував призов резервістів — чим це відрізняється від мобілізації і кого торкнеться

Розповідаємо, кому потрібно бути готовими захищати країну від агресора

У вівторок, 22 лютого, президент України Володимир Зеленський видав Указ про призов резервістів у особливий період. Йдеться виключно про громадян, зарахованих до оперативного резерву. "На сьогоднішній день немає потреби у загальній мобілізації. Нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування", — так заявив глава України.

Чим призов оперативного резерву відрізняється від мобілізації?

Закон, який дозволяє здійснювати призов на військову службу резервістів без мобілізації в особливий період, був підписаний президентом у квітні 2021 року. Їм передбачався новий вид військової служби: військова служба за призовом осіб з-поміж резервістів у особливий період. Особливий період в Україні розпочався у березні 2014 року з оголошенням першої хвилі мобілізації та продовжується досі.

Загальна мобілізація проводиться одночасно по всій території України. Це цілий комплекс заходів, що переводить національну економіку, органи державної влади та місцевого самоврядування, держструктури, підприємства, установи та організації на роботу за умов воєнного часу.

Мобілізація може бути загальною або частковою та проводитися відкрито або приховано.

Залежно від загроз, що нависли над країною, вирішуватиметься, яку кількість сил необхідно залучити для захисту України. І насамперед будуть потрібні люди, які вже мають певний досвід військової служби – це і є оперативний резерв: колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід (брали участь у бойових діях у Луганській та Донецькій областях з 2014 року) та відслужили в армії за контрактом або ж в одній із хвиль мобілізації. Отже, призов оперативного резерву – це частина мобілізації, її початковий ступінь. Секретар РНБО Олексій Данилов оголосив, що поки що призвуть 36 тисяч резервістів.

Поки призвуть 36 тисяч резервістів

Якщо ситуація стає складнішою, призову підлягає друга черга оперативного резерву — військовослужбовці, які проходили термінову службу до 2014 року або служили за контрактом. Ними доукомплектовуватимуть військові частини, що не входять до бойового складу ЗСУ, та підрозділи Тероборони.

Третьою хвилею викликають мобілізаційний резерв, який становлять військовозобов’язані громадяни, які закінчили військові кафедри вишів як офіцери запасу і не були призвані під час попередніх мобілізаційних кампаній. Їх далі готують за військовими спеціальностями.

І лише у разі настання повномасштабної війни мобілізація пошириться на громадський резерв — добровольців з-поміж інших громадян, які не мають вікових та фізичних обмежень на призов на військову службу і можуть бути залучені до складу Збройних сил або інших військових формувань виключно в особливий період.

Хто такі резервісти

Резервістами Збройних Сил України є громадяни України, які у добровільному порядку проходять службу у військовому резерві ЗСУ та інших військових формуваннях на підставі укладеного контракту.

Як пояснюється на офіційному сайті ЗСУ, це військовослужбовці, які звільняються зі строкової військової служби або військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які за своїми професійно-психологічними характеристиками та станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві, та отримали певну військову облікову спеціальність.

Завдяки цьому Збройні сили України тримають на обліку підготовлені людські ресурси, які безпосередньо брали участь у бойових діях, і зберігають бойовий потенціал підрозділів, до яких приписуються резервісти.

Підготовка резервістів здійснюється на навчальних зборах:

*у складі бойових бригад тільки під час заходів їх бойового злагодження — до 15 діб,

*на базі навчальних центрів (курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації офіцерського складу при вищих військових навчальних закладах) — від 15 до 30 діб,

*у складі військових частин (підрозділів) Територіальної оборони,

*Корпуса резерву (від 5 до 30 діб).

При цьому самому резервісту гарантується збереження робочого місця на весь період виконання обов’язків служби у військовому резерві. А його роботодавець отримує від держави компенсацію заробітної плати, виплаченої резервісту за його відсутності.

Тому побоюватися фейкової новини зразка літа 2014-го року, що "всіх юнаків призовного віку та чоловіків правоохоронці разом із військовими хапають прямо на вулицях, у поїздах або автобусах і одразу відправляють воювати на фронт" українцям не варто. Наразі така провокаційна інформація від російських спецслужб уже неактуальна і не спрацює на користь агресора. В Україні досить високо мотивованих громадян, які вважають своїм обов’язком захищати "неньку" як від доморощених бойовиків Донбасу, так і від російської регулярної армії.

А ось на окупованих територіях до тактики "вилову" чоловіків на вулиці почали вдаватися приблизно тиждень тому. Вулиці Донецька, Луганська та інших міст помітно спорожніли, люди зникають, а ті, хто встиг сховатися, сподіваються не потрапити до лав бойовиків. Все це відбувається на тлі очевидної ескалації ситуації на Донеччині з боку Росії.

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