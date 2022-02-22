Зеленський заявив про призов оперативного резерву ЗСУ: хто до нього входить

Зеленський видав Указ про призов резервістів у особливий період

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до українського народу увечері у вівторок, 22 лютого, оголосив про призов резервістів.

"Телеграф" розбирався, хто входить до оперативного резерву і як проходить їхня служба.

Хто такі резервісти

Резервісти Збройних сил України — це громадяни України, які у добровільному порядку проходять службу у військовому резерві ЗСУ та інших військових формуваннях на підставі контракту.

Резервісти проходять службу шляхом залучення на навчальні збори у військових частинах.

Обмежень за статтю та віросповіданням для проходження служби у військовому резерві немає.

Службу у військовому резерві проходять громадяни України, придатні до військової служби за станом здоров’я, які не досягли граничного віку перебування у запасі, здатні з урахуванням місця проживання (перебування), професійних та моральних якостей до проходження служби у військовому резерві.

Чоловіки та жінки, які не проходили військову службу, також можуть проходити службу у військовому резерві. Резервістами вони стають відразу після укладання договору проходження служби у військовому резерві.

Вікові обмеження

Громадяни України мають такі вікові обмеження для проходження служби у резерві:

рядовий склад — до 60 років;

сержантський, офіцерський склад – до 60 років;

особи молодшого офіцерського складу – до 60 років;

особи старшого офіцерського складу у військових званнях майор (капітан 3 ранги), підполковник (капітан 2 ранги) – до 60 років;

полковник (капітан 1 рангу) – до 60 років.

Резервіст проходить службу у військовому резерві виходячи з договору, який укладає із державою від імені командира військової частини.

Перший контракт із резервістами укладається терміном на 3-5 років.

Після закінчення терміну дії першого контракту термін служби у військовому резерві може бути продовжений на 3-5 років до досягнення граничного віку перебування у військовому резерві.

Обладнання та екіпірування резервістів

Військова форма одягу, предмети особистого екіпірування резервістів аналогічні передбаченим для військовослужбовців.

Підготовка резервістів

Резервіст проходить підготовку у своєму підрозділі на посаді згідно з контрактом та залучається до участі у всіх найбільш значущих заходах бойової підготовки (бойові стрільби, тактичні навчання тощо). При цьому термін проведення зборів командир військової частини заздалегідь погоджує з резервістом і його роботодавцем.

Відмінності від військовозобов’язаних

Резервіст проходить службу в резерві у добровільному порядку виходячи з укладеного із ним договору.

Резервістам щорічно виплачується грошова винагорода відповідно до військового звання за результатами виконання програми підготовки. Також резервістам відшкодовують компенсацію за проїзд до місця проходження зборів та назад та здійснюють виплату добових (відповідно до військових звань).

Роботодавець резервіста отримує компенсацію заробітної плати виплачену резервісту за час відсутності працівника на робочому місці.

Резервісту гарантується

Збереження робочого місця на весь період виконання обов’язків служби у військовому резерві.

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Класи резервістів

Оперативний резерв першої черги – найбоєздатніший. До нього входять люди з досвідом участі у бойових діях, які підписали контракти та проходять службу в резерві, а в особливий період також всі, хто відслужив у зоні бойових дій у віці до 40 років.

Цих резервістів використовують для доукомплектування:

органів військового управління, військових частин та підрозділів бойового складу ЗСУ;

органів управління, військових частин та підрозділів інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

правоохоронних органів спеціального призначення та Держспецзв’язку.

Оперативний резерв другої черги – військовослужбовці старшого віку, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

Резерв другої черги складається з резерву нарощування та територіального резерву.

Резерв нарощування – це резервісти та військовозобов’язані, призначені для комплектування органів військового управління, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій, які не увійшли до бойового складу ЗСУ, зокрема тих, що формуються у особливий період (стратегічних резервів), військових навчальних закладів, установ та організацій, нових органів управління, військових частин та підрозділів інших військових формувань.

Територіальний резерв включає резервістів та військовозобов’язаних, призначених для комплектування військових частин, підрозділів територіальної оборони.

Раніше "Телеграф" розбирався у важливих питаннях про можливості сил територіальної оборони стати ще одним стримуючим фактором, якщо агресор все ж таки зважиться на повномасштабне вторгнення в Україну.